PREGIUDICATO ARRESTATO A GALLIPOLI

(Rdl) ______________ Una settimana fa – ma la notizia è stata data solo oggi dalla Questura di Lecce – a Gallipoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni, di Torchiarolo, per aver violato le disposizioni relative alle misure di prevenzione cui era sottoposto.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante del locale Commissariato (nella foto) hanno fermato un’autovettura con a bordo due uomini.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire alle loro generalità. Il conducente è risultato avere precedenti. E’ stato denunciato a piede libero perché, privo di documenti, ha fornito false indicazioni sulla propria identità.

Ma è stato il passeggero che è risultato invece gravato da diversi precedenti di polizia per reati connessi agli stupefacenti e per associazione di tipo mafioso, oltre a essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Torchiarolo. Per questo motivo per lui è scattato l’arresto. Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

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