LA POLIZIA DI STATO SCOPRE BASE DI SPACCIO IN UN ALLOGGIO DI LECCE CITTA’. SEQUESTRATI QUANTITATIVI DI EROINA E COCAINA. ARRESTATI DUE FRATELLI

(Rdl) _____________ Venerdì scorso – ma la notizia è stata data solo questa mattina dalla Questura di Lecce – la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli gemelli, di 43 anni, residenti in città, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si trovano ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

L’operazione di polizia giudiziaria, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha avuto origine da una prolungata attività di osservazione attuata dalla Squadra Mobile, che ha documentato come presso l’abitazione dei due gemelli ci fosse un’attività di spaccio. Uno dei due è stato notato mentre cedeva dosi ad alcuni tossicodipendenti.

Alla luce di quanto accertato, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione dell’immobile e delle relative pertinenze.

È proprio nel corso delle attività che sono emerse le responsabilità anche dell’altro fratello, sorpreso all’interno del garage mentre era intento a confezionare dosi di eroina.

La successiva perquisizione, che ha interessato l’intera proprietà, ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 319 grammi di eroina, 301 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi e 21.475 euro in contanti, custoditi all’interno di barattoli in vetro e ritenuti provento di spaccio.

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