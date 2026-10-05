BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI DI PALAGIANO, ARRESTATO GIOVANE PRESUNTO SPACCIATORE

(Rdl) _______________ L’altra notte a Palagiano i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, del paese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, alla vista della pattuglia il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro che aveva con sé, lanciandolo sotto un’autovettura parcheggiata. I Carabinieri, accortisi del gesto, sono immediatamente intervenuti recuperando il pacchetto, al cui interno hanno trovato circa 5 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo cocaina. Il ritrovamento ha portato i Carabinieri a estendere la perquisizione anche all’abitazione del giovane. Qui hanno rinvenuto altri 85 grammi circa di cocaina e 5 grammi circa di hashish.

Nel corso della perquisizione, inoltre, i Carabinieri hanno trovato, oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi, 19.000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

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