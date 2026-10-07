INTESA CHAMPIONS PARK – A.C. NARDO’

F&G Salute & Benessere e A.C. Nardò siglano una storica partnership

Il Champions Park diventa hub strategico per il calcio giovanile



NARDÒ (LE) – Un accordo che unisce sport, formazione e promozione sociale nel cuore del Salento. È stato siglato il protocollo d’intesa tra F&G Salute & Benessere SRL, rappresentata dall’amministratrice Alexia Chiriatti e proprietaria dell’impianto sportivo Champions Park (sito sulla S.P. Nardò–Copertino km 3), e la società calcistica A.C. Nardò SRL, militante nel campionato di Serie D e rappresentata dal legale rappresentante Alessio Antico.



L’intesa nasce dalla condivisione di valori profondi: considerare lo sport come un fondamentale strumento di crescita educativa, sociale e culturale, capace di veicolare principi etici quali la correttezza, il fair-play, l’integrazione e il rispetto dell’avversario.



Formazione, crescita e ambizione verso la Prima Squadra

Al centro del progetto vi è il ruolo dell’ASD Salento Futuro, ente sportivo affiliato alla F.I.G.C. che gestisce le attività e i corsi giovanili all’interno del Champions Park. Attraverso questa sinergia, i giovani calciatori – a partire dai 4 anni d’età – avranno la possibilità di intraprendere un percorso strutturato di crescita tecnica e umana.



Grazie all’accordo, come sottolineato dal direttore generale dell’ASD Salento Futuro Avv. Cosimo Prete, per i giovani tesserati della Salento Futuro si apre una prospettiva concreta: quella di poter crescere sotto ogni profilo sportivo ed educativo all’interno dell’impianto di Nardò, coltivando l’ambizione e aspirando al passaggio graduale verso le formazioni giovanili principali fino alla Prima Squadra dell’A.C. Nardò.



A.C. Nardò ha inoltre concesso il diritto di utilizzare la propria denominazione, stemma e colori sociali per le attività di promozione dell’impianto e dei corsi giovanili della Salento Futuro.



Esperienze sul campo, allenamenti ed eventi

L’accordo prevede un utilizzo condiviso e strategico delle strutture del Champions Park, che ospiterà allenamenti, tornei, raduni e manifestazioni sportive sia per la Prima Squadra dell’A.C. Nardò sia per le categorie giovanili e di base.

Inoltre, per la stagione sportiva 2026/2027, l’A.C. Nardò ospiterà i giovani tesserati dell’ASD Salento Futuro e i relativi staff tecnici nel proprio stadio in occasione delle gare casalinghe della Prima Squadra, offrendo ai ragazzi un’esperienza diretta per vivere da vicino la passione del grande calcio.

Per i genitori degli atleti della Salento Futuro inoltre è previsto uno sconto del 50% sugli abbonamenti della stagione sportiva in corso

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