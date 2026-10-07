OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA FINANZA NEL SALENTO, SGOMINATO SODALIZIO CRIMINALE A MELISSANO, DODICI ARRESTI

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ________________

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce stanno dando esecuzione, sin dalla prime ore del mattino, a un’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali coercitive – in carcere e agli arresti domiciliari – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di dodici persone, di origini salentine, indagate, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dai Finanzieri della Compagnia di Gallipoli e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce, trae origine da complesse indagini corroborate da attività tecniche di intercettazione.

Gli accertamenti hanno permesso di delineare un solido quadro indiziario sull’operatività di un gruppo criminale attivo nel comune di Melissano (LE) e nei territori limitrofi, dedito all’approvvigionamento di ingenti quantitativi di droga e dotato di una fitta rete di spaccio al dettaglio.

Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un flusso – in un breve lasso di tempo – di circa 4 chilogrammi di cocaina, per un valore sul mercato di oltre 300.000 euro e documentato più di 3.100 distinte cessioni al dettaglio. Un’attività redditizia che era già stata parzialmente arginata durante le indagini, quando i militari hanno sequestrato circa 1 chilogrammo della stessa sostanza come riscontro immediato sul territorio.

L’intera attività investigativa si è conclusa con il deferimento alla Procura della Repubblica di Lecce degli odierni indagati, a vario titolo, per le ipotesi delittuose che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, all’estorsione, fino alla detenzione abusiva di armi e ricettazione.

Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di eventuale sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione di servizio si inserisce nel quadro di una costante e mirata azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti diretta, tra l’altro, a preservare le fasce più deboli della popolazione le quali, di sovente, sono esposte agli effetti nocivi generati da tale fenomeno criminale.

Nulla osta A.G.: concesso __________________

AGGIORNAMENTO delle ore 11 della redazione di leccecronaca.it

Le persone arrestate sono:

IN CARCERE

Salvatore Caputo, 49 anni, di Melissano, ritenuto a capo dell’organizzazione; sua moglie Tommasa Isabella Venosa, 46 anni; di Vito Paolo Vacca, 31 anni, di Racale, e Antonio Bello Rizzo, 30 anni, di Alliste; Gabriele Colazzo, 24 anni, di Alliste; Santo Claudio Seclì, 59 anni, di Alliste; Gabriele Potenza, 26 anni, di Taurisano; e i due fratelli Gianni Manni, 56 anni, e Biagio Manni, 58 anni, di Melissano.

AI DOMICILIARI

Diego Antonio Caputo, 31 anni, e Syria Caputo, 24 anni, figli di Salvatore Caputo; Jasmine Rizzo, 25 anni, di Melissano.

Category: Cronaca