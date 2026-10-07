OPERAZIONE DEI CARABINIERI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL SALENTO: DUE ARRESTI E QUATTRO DENUNCE. OLTRE 200 PERSONE IDENTIFICATE

DA COPERTINO A VEGLIE E GUAGNANO, UNA SERATA DI CONTROLLI SU PIÙ FRONTI. IN CAMPO I CARABINIERI DELLE COMPAGNIE DI GALLIPOLI E CAMPI SALENTINA CON IL SUPPORTO DEL NUCLEO CINOFILI DI MODUGNO. VERIFICHE SULLE STRADE, CONTRASTO AGLI STUPEFACENTI E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.



Una rete di controlli estesa su più aree del Salento, pattuglie lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati, verifiche su persone e veicoli e accertamenti mirati. È il dispositivo messo in campo nelle ultime ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nell’ambito dei servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa.



Da Copertino e dai comuni dell’area gallipolina fino a Veglie e Guagnano, i Carabinieri delle Compagnie di Gallipoli e Campi Salentina hanno operato contemporaneamente sul territorio, trasformando una serata di controlli in un’azione coordinata di prevenzione, capace di coniugare la presenza visibile delle pattuglie con verifiche più approfondite sui soggetti e sulle situazioni di interesse operativo.



Sul versante di Copertino e dei comuni limitrofi, i militari della Compagnia di Gallipoli hanno operato anche con il supporto specialistico del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, concentrando l’attenzione sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e sulla sicurezza della circolazione stradale.

Proprio durante i controlli su strada, effettuati anche mediante accertamenti con etilometro, due automobilisti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce per guida sotto l’influenza dell’alcol. A Galatone, un 29enne controllato alla guida della propria autovettura avrebbe fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l. Poco dopo, un 20enne campano, anch’egli sottoposto ad accertamento mentre era alla guida, avrebbe evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l.



Nella stessa serata, l’azione di controllo si è estesa a Veglie e Guagnano, dove i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno affiancato all’attività preventiva l’esecuzione di specifici provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.



Una 40enne è stata arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di 5 anni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Un secondo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 58enne, destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di pene concorrenti, che dovrà scontare una pena residua di 6 anni e 10 mesi di reclusione, sempre per reati in materia di stupefacenti.



Ma l’attività dei militari non si è fermata qui.

Nel corso delle verifiche, un 25enne è stato segnalato all’A.G. poiché trovato in possesso di un coltello, mentre una 33enne, controllata a bordo di un’autovettura, è stata trovata in possesso di circa 4 chilogrammi di rifiuti speciali che, secondo quanto accertato, sarebbero derivati dall’estrazione di filtri antiparticolato. Anche per lei è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.



L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata anche sul consumo di sostanze stupefacenti. Sette

persone sono state infatti segnalate alla Prefettura dopo essere state trovate in possesso di

modiche quantità di droga per uso personale.

A restituire la dimensione dell’attività svolta sono anche i numeri complessivi: nell’arco della

serata i Carabinieri hanno identificato 200 persone, controllato 87 veicoli e un’attività

commerciale. Complessivamente sono stati eseguiti due arresti, denunciate in stato di libertà

quattro persone e segnalati sette soggetti per il possesso di sostanze stupefacenti per uso

personale. A questi risultati si aggiungono le violazioni al Codice della Strada accertate nel corso

dei due dispositivi, con sanzioni per circa 1.800 euro nell’area di competenza della Compagnia

di Gallipoli e ulteriori sei contravvenzioni contestate nel servizio svolto tra Veglie e Guagnano.

Numeri che, tuttavia, raccontano solo una parte dell’attività.

Dietro ogni posto di controllo, ogni

identificazione e ogni verifica c’è infatti un’azione preventiva che punta a intercettare situazioni

di illegalità prima che possano tradursi in rischi concreti per la collettività. La presenza delle

pattuglie sulle strade, unita alla conoscenza del territorio e al supporto delle componenti

specialistiche dell’Arma, consente di ampliare la capacità di controllo e di intervenire

tempestivamente laddove emergano situazioni meritevoli di approfondimento.



I servizi rientrano nella più ampia strategia di controllo coordinato del territorio del Comando

Provinciale Carabinieri di Lecce, che proseguirà attraverso dispositivi mirati nelle diverse aree

della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, contrastare le diverse forme di

illegalità e assicurare una presenza costante dell’Arma al fianco delle comunità.



Si rappresenta che i procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e che la

responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza

irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.



Lecce, 7 ottobre 2026

Category: Cronaca