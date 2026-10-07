DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE A TREPUZZI, MUORE RAGAZZO DI 17 ANNI, GRAVE IN OSPEDALE L’AMICO CHE VIAGGIAVA CON LUI SU UNO SCOOTER

(Rdl) ________________ Ieri sera c’è stato un nuovo incidente mortale sulle strade salentine, avvenuto a Trepuzzi, in via Oronzo Quarta. La vittima è Alessandro Toraldo, 17 anni, del paese.

Per cause ancora da accertare, lo scooter che guidava e si è scontrato contro un’auto Citroen. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno poturo fare altro che constatarne il decesso.

Soccorso l’amico che viaggiva con lui e trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Illesa la conducente dell’atutovettura.

Indagini dei Carabinieri in corso, per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

Il sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino ha postato su Facebook il seguente messaggio:

“Oggi è uno di quei giorni in cui è difficile tradurre il dolore in pensiero. Un nostro ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Non ci sono parole davanti ad una tragedia così grande, così innaturale. C’è solo il silenzio di un’intero paese che si stringe, con grande solidarietà, intorno ai suoi cari. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione, esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola. Rispettiamo il loro dolore con discrezione e preghiera: che la carezza di tutta la comunità possa raggiungerli e farli sentire meno soli”.

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