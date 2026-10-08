QUARTA CAFFE’ HA PRESENTATO OGGI UNA NOVITA’: LANCIA IL SUO AMARO, “L’onesto”, “sincero sino in fondo”
Come lo prendi il caffè? Amaro, Onesto
Siamo partiti da quello che conosciamo meglio: il nostro caffè. Un 100% Arabica proveniente da Huehuetenango, Guatemala, selezionato da Quarta e tostato con un profilo sviluppato appositamente per questo prodotto.
Da qui nasce il nostro amaro al caffè: 26% vol. e 21% di estratto di Quarta Caffè, insieme al brandy e ad una preparazione di piante aromatiche.
Non volevamo semplicemente aggiungere il sapore del caffè ad un amaro ma volevamo costruire un amaro partendo dal nostro caffè.
L’ONESTO. Sincero fino in fondo.
Per acquistarlo https://bit.ly/3Uhp22N
Category: Costume e società