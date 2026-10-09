TENTATIVI DI TRUFFE AGLI ANZIANI, UN ALTRO ARRESTO A ORIA PER UN FURTO COMPIUTO A LECCE CINQUE MESI FA

(Rdl) _________________ Oltre ai due casi di truffe agli anziani riassunti nel nostro articolo di oggi immediatamente precedente, sempre ieri c’è stato un altro caso. A Oria i Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno arrestato una giovane di 25 anni del paese, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip presso il Tribunale di Lecce.

La giovane è ritenuta presunta responsabile di una truffa commessa lo scorso 13 maggio a Lecce ai danni di un’anziana donna, alla quale sarebbero stati sottratti monili in oro e altri preziosi per un valore complessivo stimato in circa 15.000 euro.



Nell ricostruzione degli inquirenti, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi falsamente per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, l’avrebbe indotta a credere che la propria autovettura fosse stata immortalata in un’area cittadina in occasione di una rapina ai danni di una gioielleria.

Con il pretesto di dover verificare la sua estraneità ai fatti, il sedicente militare l’avrebbe convinta a raccogliere tutti i monili in oro in suo possesso, prospettando l’arrivo presso la sua abitazione di un incaricato al quale consegnarli per presunti accertamenti.

Mentre l’anziana rimaneva al telefono con il truffatore, una donna si sarebbe presentata presso il suo domicilio e approfittando di un momento di distrazione dell’anziana, l’avrebbe indotta a spostarsi in un’altra stanza riuscendo quindi ad impossessarsi dei preziosi precedentemente collocati sul tavolo della cucina, per poi allontanarsi precipitosamente subito dopo.



Il racconto fornito dalla vittima ha dato avvio agli accertamenti dei Carabinieri che, attraverso un’attenta attività investigativa, sono riusciti ad individuare nella giovane arrestata la presunta responsabile. Come detto, si trova ora ai domiciliari. ______________

LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente





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