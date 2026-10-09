IERI ARRESTATI ALTRI DUE GIOVANI SALENTINI PRESUNTI SPACCIATORI
(Rdl) __________________ Nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga nel territorio, ieri i Carabinieri hanno arrestato due persone in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
A Veglie, un giovane salentino di 25 anni, con precedenti specifici e di nuovo oggetto dei sospetti degli inquirenti. Durante una perquisione nella sua abitazione, sono stati trovatu due panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 120 grammi; un bilancino di precisione; altro materiale utile al confezionamento delle dosi.
Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto per lui i domicliari.
A Melendugno, un giovane operaio di 20 anni, fermo nella sua autovettura in una stazione di servizio nei pressi della marina di Torre dell’Orso, con a bordo sette involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 16 grammi (nella foto). Anche per lui sono stati disposti i domiciliari.
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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
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