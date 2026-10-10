I VECCHI LIBRI NON MUOIONO MAI / UN FIABA ILLUSTRATA DI UMBERTO ECO

di Raffaele Polo _______________

Avevo un po’ di preclusione, nell’affrontare i testi di Umberto Eco. Come succede, normalmente, con i professori che, dalla cattedra, non ci parlano solamente, spiegandoci la loro materia, ma ci guardano, ci pesano, ci giudicano, magari con una sola occhiata. Disagio, ecco la sensazione giusta. Che veniva dalle numerose e ampie note a piè di pagina, dalla evidente e sbandierata cultura, spesso irridente nei confronti dei poveri mortali (i lettori) colpevoli di non sapere, di non conoscere…

Poi, all’improvviso, ho capito come era veramente ‘il professore’; ed è stato un suo libro (il quinto, recitano le cronache) che mi rassicurato e, anzi, ha fatto in modo che io potessi condividere, alla pari, alcune importanti situazioni.

Le pagine illustrate (in bianco e nero) del vocabolario linguistico e scientifico Melzi, che da bambino e poi in seguito, sfogliavo con grande curiosità. Mi colpirono le illustrazioni dedicate alle ‘torture’, con asettica indicazione del nome che i semplici e crudeli disegni ci elencavano. Mi sembravano strane e fuori luogo quelle vignette, in un vocabolario, destinato anche ai ragazzi. E quell’idea di ‘proibito’ mi stimolava a cercarla sempre, quella pagina…

Ora, proprio nel libro ‘La misteriosa fiamma della regina Loana’ di Eco, trovo la riproduzione di quella memoria della mia infanzia, che fa scattare tutto il mondo ad essa connessa.

Ecco i fumetti, i suoni delle musiche, le voci e le fotografie degli anni passati che affastellano la mente e fanno di questo libro un prezioso vademecum per realizzare il nostro più ambito sogno: poter tornare indietro nel tempo, a rivivere la nostra tenera età.

Il libro non è propriamente vecchio (viene dai primi anni del secolo) ma parla e testimonia realtà molto più lontane, di quando, ad esempio, non c’era neppure la televisione e i ragazzi erano totalmente presi dal loro mondo a fumetti. ll titolo del romanzo è ripreso dal titolo italiano di una celebre avventura della serie a fumetti Cino e Franco (Tim Tyler’s Luck) dell’autore statunitense Lyman Young; la storia a fumetti, a sua volta, è ispirata al romanzo d’avventura Lei, dell’inglese H. Rider Haggard.

Si compie così la magia del buon professore Eco che riesce a farci navigare nel tempo e nella fantasia, senza smettere mai quel suo sguardo indagatore che ci scruta in tralice…

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( 23 – continua )

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