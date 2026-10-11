DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 11 OTTOBRE 2026
Buongiorno!
Oggi è domenica 11 ottobre 2026.
La Chiesa ricorda oggi l’ indimenticabile Papa Giovanni XXIII (1881 – 1963), “il Papa buono”.
«Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del Papa”. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualcosa, dite una parola buona. Il Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza e dell’amarezza».
ROMA, PIAZZA SAN PIETRO, 11 OTTOBRE 1962, DAL DISCORSO DI APERTURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
Auguri a due nostri amici che oggi festeggiano il loro compleanno.
A Napoli don Riccardo Cariddi, teologo dei Salesiani, compie 69 anni, auguri!
A Pesaro il poeta, scrittore e saggista Sandro Giovannini compie 79 anni, auguri!
L’11 ottobre del 1492 la flotta di Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la costa americana. “La scoperta dell’America”, appunto: data – cardine della Storia.
A Milano nel 1796 viene costituita la Legione Lombarda, primo reparto militare a munirsi del tricolore.
L’11 ottobre del 1939, nell’ambito del Progetto Manhattan, il presidente americano Franklin D. Roosevelt riceve una lettera firmata da Albert Einstein che incitava gli Stati Uniti a sviluppare in maniera rapida un programma che prevedesse la realizzazione della bomba atomica.
Proverbio salentino: RUTTA PE RUTTA RUMPIMULA TUTTA
Rotta per rotta rompiamola tutta.
Un’altra versione di “a casa bruciata mintici fuecu”.
Ossia quando una cosa non è più riparabile meglio gettarla via e non pensarci più.
Category: Costume e società