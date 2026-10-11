TOC TOC? IL BOLOGNA BUSSA ALLA PORTA DELLA SUA PRIMA VITTORIA, IL LECCE LO FA ACCOMODARE

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Orsolini va a bussare alla porta della telecamera chiedendo spazio alla prima vittoria del suo Bologna, che poi, dopo il momentaneo pareggio dei Giallorossi, si concretizza col raddoppio nel secondo tempo. Gran gol quello dell’attaccante della Nazionale, però lasciato tutto solo a coordinarsi e girare in porta, con Falcone che riesce sì a deviare la conclusione acrobatica, ma dentro la propria porta, spedendola di fatto a gonfiare la rete.

Il dato più significativo, il fatto che quando il Bologna si proiettava in avanti, era quasi sempre pericoloso; il Lecce quasi mai.

Il solito primo tempo lezioso, senza grinta, a lunghi tratti inguardabile; meglio anche questa volta nella ripresa, ma con i limiti che ormai conosciamo, di una squadra che non riesce a costruire occasioni, ma almeno con un certo impegno messo in pratica, applicato, pur senza costrutto. Il gol del momentaneo pareggio, senza nulla togliere a Fatah, abile nel precedere il portiere in uscita avventata, trovato per caso. Bene lo stesso Fatah, e N’Dri: da quando è entrato in campo la squadra è migliorata. Bene anche Esteban al debutto dal primo minuto, poi sostituito e non si capisce perché, in quanto il promettente centravanti che arriva dalla Primavera ha lottato con accanimento su ogni pallone che è arrivato dalle sue parti, poche volte.

A questo punto bisgna chiamare in discussione anche i cambi, di nuovo operati da Eusebio Di Francesco diciamo in maniera discutibile, in virtù dei così detti’minutaggi’ o altre ragioni il cui senso sfugge: pur considerando infortuni e acciacchi vari, la realtà è che dopo sei giornate questa squadra non ha ancora una fisionomia, non riesce a trovare un assetto tattico e, soprattutto, non crea occasioni in attacco: possibile che l’unico schema sia quello di buttare in avanti i ‘saltatori’ della difesa in occasione dei calci d’angolo?

TABELLINO

1 – 2

Lecce: Falcone, Siebert, Fatah (79′ Monteiro), Maleh (79′ Gandelman), Veiga, Ilic (36′ Ngom), Esteban (62′ Geubbels), Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti (62′ N’Dri).

A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fofana, Jean, Gorter, Kaba.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Bologna: Pessina, Pobega (62′ El Azzouzi), Orsolini, Heggem (55′ Helland), Casale, Ferguson, Zortea, Cambiaghi (81′ Bernardeschi), Miranda (81′ Rahim), Darmian, Piccoli (62′ Enem).

A disposizione: Skorupski, Happonen, Moro, Amondarain, Dovbyk, Libra, De Silvestri, Vitik. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: 17’ Orsolini, 64′ Fatah, 75′ Enem

Ammoniti: 10’ Ilić, 31’ Esteban, 44’ Heggem, 45’ Maleh, 90′ El Azzouzi

Recupero: 2’ pt, 4′ st

Spettatori: 25.797 di cui 22.804 abbonati

Arbitro: Luca Pairetto della sez. di Nichelino

COMMENTO A CALDO NEGLI SPOGLIATOI DI EUSEBIO DI FRANCESCO:

“Nella ripresa siamo cresciuti fisicamente e mentalmente, nel primo tempo potevamo fare meglio ma abbiamo preso un gol straordinario da Orsolini. . Mi dispiace, la prestazione è stata di ottimo livello, ma bisogna capire tutti che certe partite se non puoi vincere non devi perderle. Perdere una partita così dispiace, comunque ritengo positiva la nostra prestazione”



NOTE

Ilic ha lasciato anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.

Al termine della gara, mister Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì 13 pomeriggio allo Stadio Via del Mare.

Prossima fermata, a Udine, contro l’Udinese, domenica prossima 18 ottobre, ore 12.30.

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