ULTIM’ORA / PAPA LEONE XIV RIVELA DI AVERE UN NODULO AL POLMONE: SARA’ OPERATO NEI PROSSIMI GIORNI

(Rdl) _____________ FONTE: sala stampa Vaticano _____________

Alle ore 12 di oggi, domenica 11 ottobre 2026, (nella foto) il Santo Padre Leone XIV si è affacciato alla finestra dello studio, nel Palazzo Apostolico Vaticano, per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini convenuti in Piazza San Pietro, e tenere loro un discorso

Come consuetudine, al termine della preghiera, ha rivolto alcune riflessioni successive ai fedeli presenti.

Proprio alla fine di quest’ultimo intervento, a sorpresa – nessuno ne sapeva niente – ha rivelato:

“Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie e buona domenica!”.

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