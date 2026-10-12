UN ALTRO CASO DI GIOVANE – QUESTO APPENA MAGGIORENNE – ARRESTATO CON L’ACCUSA DI SPACCIO DI DROGA

(Rdl) ___________________ Ieri mattina a Cursi i Carabinieri del Nucleo Operativo di Maglie hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 19 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito da un controllo, seguito da una perquisizione domiciliare, presso

l’abitazione di residenza del giovane, da tempo all’attenzione dei militari.

Qui sono stati trovati e sequestrati 50 grammi di cocaina, 13 grammi di hashish, 80 grammi di marijuana e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto i domiciliari.

_________________

LA RICERCA nel nostro articolo del 9 ottobre scorso

Category: Cronaca