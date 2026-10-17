A CASARANO COPPIA CONIUGI ARRESTATA IN FLAGRANZA DI REATO PER SPACCIO

(Rdl) _______________ Ieri agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di Casarano, lui di anni 37 e lei 35, con precedenti.

I poliziotti, nel transitare nel comune di Casarano, notavano a bordo di un’autovettura, una persona conosciuta, destinataria di un provvedimento di Sorveglianza Speciale, insieme alla moglie alla guida e decidevano di seguirne gli spostamenti, in quanto sospettati di essere impegnati in attività di spaccio di stupefacenti. Ed infatti, ad un certo punto l’auto fermava la marcia e i coniugi venivano raggiunti da un giovane che, dopo essersi avvicinato al lato passeggero, consegnava una banconota all’uomo, ritirando contemporaneamente un involucro, per poi salutare e allontanarsi.

Visti i fatti e trovandosi nella flagranza di reato di spaccio, gli operatori immediatamente bloccavano l’autovettura con a bordo la coppia, nonché il ragazzo acquirente che nel frattempo si stava allontanando a piedi.

Si procedeva quindi ad una perquisizione che permetteva di rinvenire nella disponibilità dei coniugi la somma contante di 80 euro, probabile provento di vendita di stupefacente, e, all’interno dell’abitazione, dove poi è proseguita l’attività di ricerca, ulteriore modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il ragazzo acquirente, veniva trovato in possesso della dose di cocaina di circa un grammo appena acquistata per 50 euro.

I due venivano tratti in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso. Si trovano ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

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