CONSEGNE A DOMICILIO: ARRESTATA IN FLAGRANZA UNA COPPIA DI SPACCIATORI CHE PORTAVA LE DOSI DI DROGA DIRETTAMENTE AI TOSSICODIPENDENTI
(Rdl) ________________ Consegne a domicilio. Ma non era la pizza, o l’hamburger: erano dosi di droga.
Ieri agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano (nella foto sopra), a seguito di indagini che proseguivano da diverso tempo, ha arrestatoo in flagranza di reato di una coppia, lui di anni 41 e lei 40, a Lucugnano, accusata di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Erano sospettati di aver posto in essere una fiorente attività di spaccio, avviata sul territorio, con la particolarità di consegnare a domicilio la sostanza stupefacente.
Nella mattinata di ieri, durante il monitoraggio della zona che comprende i comuni di Alessano e Lucugnano, personale in borghese intercettava l’auto dei due e sospettati e notava uno scambio stupefacente-denaro con un acquirente.
Visti i fatti e trovandosi nella flagranza del reato di spaccio, i poliziotti si adoperavano a raggiungere l’autovettura con a bordo gli spacciatori e la bloccavano, al fine di ricercare la sostanza stupefacente nel veicolo.
Effettuata una approfondita perquisizione, venivano rinvenute 37 dosi di cocaina di vario peso, in particolare veniva rinvenuto, all’interno della cuffia di copertura della leva del cambio, un pacchetto di sigarette contenente all’interno 15 dosi di cocaina (circa 10,5 grammi); un elastico per capelli di colore nero con occultati all’interno del tessuto 9 dosi di cocaina (circa 6,5 grammi); e, all’interno di un flacone di deodorante in plastica con tappo roll-on, ulteriori 13 dosi di cocaina (circa 10 grammi). Venivano inoltre trovati 510 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio (foto sotto).
I due si trovano ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.
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