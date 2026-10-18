CONSEGNE A DOMICILIO: ARRESTATA IN FLAGRANZA UNA COPPIA DI SPACCIATORI CHE PORTAVA LE DOSI DI DROGA DIRETTAMENTE AI TOSSICODIPENDENTI

L’INTERVENTO / VOLEVO CONDIVIDERE LE BELLE EMOZIONI CHE HO PROVATO SABATO SERA INTERVENENDO A GALATINA AL PREMIO ISABELLA 2026

di Antonio Leo ________________ «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile». San Francesco d’Assisi Ci sono serate che non finiscono quando si spengono le luci, perché continuano a vivere dentro di noi. Quella di sabato sera a Galatina, al teatro Cavallino Bianco, in […]