“Taranto torna a vivere”. MANIFESTAZIONE DI PIAZZA IERI SERA PARTECIPATA E SIGNIFICATIVA. IN NOME DELLA SOLIDARIETA’, DELLA SALUTE, DEL LAVORO DIGNITOSO: DEL DIRITTO AL FUTURO, NELL’ AUTODERMINAZIONE
(Rdl) _______________ Grande, partecipata, significativa manifestazione ieri sera a Taranto, indetta, con grande partecipazione popolare, dalle associazioni di ambientalisti e lavoratori.
Qui di seguito, come la foto che riproduciamo, dalla loro pagina Facebook, di “Genitori tarantini”:
Ieri abbiamo pianto tanto, vedere la gente confluire in piazzale Democrate, sentire i cori di un corteo che arrivava dal ponte di pietra per raggiungere gli altri è stato emozionante, davvero come un’onda del mare che finalmente si porta via tutto quello che in questi anni abbiamo temuto e odiato.
Scoprire che c’erano gli operai, come speravamo, poi, è stato bellissimo.
Eravamo tantissimi, e i maligni potranno pure sminuire e falsificare il numero dei partecipanti, ma le foto, i video, racconteranno la verità: i tarantini hanno parlato, non hanno delegato, e lo hanno fatto perché non vogliono più soffrire.
I giovani c’erano, e sono stati i veri protagonisti del successo di questa manifestazione, e un altro sogno di Emilia Albano si è avverato, un sogno che coltivavamo da molto tempo. E loro non si fermeranno, noi tutti non ci fermeremo.
Buona domenica! Condividete foto, video, facciamo arrivare lontano le immagini del popolo tarantino che ha detto: BASTA! __________________
LA RICERCA nel nostro articolo del 14 ottobre scorso
Care cittadine e cari cittadini di Taranto,
siamo qui, con la nostra voce e con il nostro cuore, per esprimere la piena solidarietà dell’Associazione Genitori Espropriati all’Associazione Genitori Tarantini, a tutte le famiglie che da anni lottano per difendere il diritto più importante: quello alla vita, alla salute e a un futuro
dignitoso per i propri figli.
Siamo qui perché il dolore di Taranto non può e non deve essere considerato soltanto un problema di Taranto. È una ferita che riguarda tutti noi. È una questione di giustizia, di responsabilità e di umanità.
Quando un bambino si ammala, quando una famiglia vive nella paura, quando una madre e un padre sono costretti a chiedersi se l’aria che respirano possa mettere in pericolo la vita dei propri figli, allora non siamo più davanti a una semplice questione industriale o economica. Siamo davanti a una
questione che riguarda la coscienza di un’intera comunità.
Nessun bambino dovrebbe mai pagare con la propria salute il prezzo del lavoro, del profitto o delle scelte industriali.
Nessuna famiglia dovrebbe essere costretta a scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute.
Nessuna città dovrebbe essere condannata a vivere con la paura di ammalarsi nella propria casa, nella propria scuola, nel proprio quartiere.
Taranto chiede ascolto, rispetto e giustizia. Chiede che le sofferenze delle famiglie non vengano dimenticate, che le responsabilità siano accertate e che gli impegni assunti si traducano finalmente in azioni concrete.
Noi siamo qui accanto ai Genitori Tarantini perché crediamo che la tutela della salute non possa essere rimandata all’infinito. La bonifica delle aree inquinate deve diventare una priorità effettiva, con interventi verificabili, tempi certi e trasparenza nei confronti dei cittadini.
Il futuro di Taranto non può essere costruito sacrificando la salute dei suoi abitanti. Deve essere costruito restituendo dignità al territorio, proteggendo i bambini e offrendo alle famiglie prospettive di vita e di lavoro che non mettano in contrapposizione diritti fondamentali.
Come Associazione Genitori Espropriati, sappiamo quanto sia importante non sentirsi soli quando si affrontano situazioni di dolore, ingiustizia e perdita. Per questo oggi, concordemente sostenuti dall’intero Consiglio Direttivo di AGE, nonché dagli attuali referenti delle Province di Cosenza e di Lecce,vogliamo dirvi con chiarezza: la vostra battaglia non è soltanto vostra. È una battaglia che merita ascolto, solidarietà e partecipazione.
Ai genitori che hanno perso un figlio, a quelli che lo vedono lottare contro la malattia, a quelli che vivono nell’angoscia per il futuro dei propri bambini, va il nostro abbraccio più sincero. Nessuna parola può cancellare il dolore, ma il silenzio e l’indifferenza non possono essere la risposta.
La presenza di tanti cittadini in questo corteo dimostra che la richiesta di giustizia è viva e che la dignità delle persone non può essere messa da parte.
Chiediamo alle istituzioni di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità: di tutelare concretamente la salute pubblica, di garantire controlli rigorosi, di avviare e portare a termine le bonifiche necessarie e di assicurare alle famiglie informazioni chiare e verificabili.
Chiediamo che i bambini siano messi al primo posto, non soltanto nelle parole, ma nelle decisioni.
Perché una società si misura anche da questo: dalla capacità di proteggere chi è più fragile e di non abbandonare chi chiede soltanto di poter vivere.
Taranto non deve essere una città sacrificabile. Nessun territorio deve esserlo. Nessun bambino deve esserlo.
Oggi siamo qui per dire che la solidarietà deve trasformarsi in impegno, che la memoria deve diventare responsabilità e che la speranza deve tradursi in fatti.
All’Associazione Genitori Tarantini va il nostro sostegno, la nostra vicinanza A tutte le famiglie di Taranto diciamo: il vostro dolore merita ascolto, la vostra voce merita rispetto, i vostri figli meritano un futuro.
Per la salute. Per la vita. Per i bambini. Per la dignità di Taranto.
Insieme, perché nessuna famiglia debba più sentirsi abbandonata e perché il diritto a vivere in un ambiente sano non sia un privilegio, ma un diritto di tutti.
Grazie.
Giuseppe Capobianco, referente
Associazione Genitori Espropriati – A.G.E. – Taranto