“Taranto torna a vivere”. MANIFESTAZIONE DI PIAZZA IERI SERA PARTECIPATA E SIGNIFICATIVA. IN NOME DELLA SOLIDARIETA’, DELLA SALUTE, DEL LAVORO DIGNITOSO: DEL DIRITTO AL FUTURO, NELL’ AUTODERMINAZIONE

(Rdl) _______________ Grande, partecipata, significativa manifestazione ieri sera a Taranto, indetta, con grande partecipazione popolare, dalle associazioni di ambientalisti e lavoratori.

Qui di seguito, come la foto che riproduciamo, dalla loro pagina Facebook, di “Genitori tarantini”:

Ieri abbiamo pianto tanto, vedere la gente confluire in piazzale Democrate, sentire i cori di un corteo che arrivava dal ponte di pietra per raggiungere gli altri è stato emozionante, davvero come un’onda del mare che finalmente si porta via tutto quello che in questi anni abbiamo temuto e odiato.

Scoprire che c’erano gli operai, come speravamo, poi, è stato bellissimo.

Eravamo tantissimi, e i maligni potranno pure sminuire e falsificare il numero dei partecipanti, ma le foto, i video, racconteranno la verità: i tarantini hanno parlato, non hanno delegato, e lo hanno fatto perché non vogliono più soffrire.

I giovani c’erano, e sono stati i veri protagonisti del successo di questa manifestazione, e un altro sogno di Emilia Albano si è avverato, un sogno che coltivavamo da molto tempo. E loro non si fermeranno, noi tutti non ci fermeremo.

Buona domenica! Condividete foto, video, facciamo arrivare lontano le immagini del popolo tarantino che ha detto: BASTA! __________________

LA RICERCA nel nostro articolo del 14 ottobre scorso

Category: Cronaca, Politica