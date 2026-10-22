FRANCESCO MALDARIZZI, PRESIDENTE DI MALDARIZZI AUTOMOTIVE, A “Geely Auto Talks”, CONFRONTO TRA IMPRESE, ISTITUZIONI E NUOVE GENERAZIONI, A BARI LUNEDI’ 26 OTTOBRE

Bari, 22 ottobre 2026 – Il futuro della mobilità parte dal confronto tra imprese, istituzioni e nuove generazioni. Con questo obiettivo, Maldarizzi Automotive, insieme a Geely Italia e Jameel Motors Italia, porta all’Università LUM di Bari il Geely Auto Talks, un’iniziativa dedicata all’innovazione e alle trasformazioni del settore automotive.

Al via oggi, 22 ottobre, le prime giornate di test drive, in programma anche il 23 ottobre, durante le quali i partecipanti potranno scoprire da vicino la gamma Geely e vivere un’esperienza diretta di guida. Al termine della prova, dopo la compilazione di un sondaggio, sarà possibile manifestare il proprio interesse per ulteriori opportunità, tra cui long test drive e percorsi di tirocinio formativo presso Maldarizzi Automotive, secondo i criteri previsti dall’iniziativa.

Ma il vero appuntamento è il 26 ottobre: a partire dalle ore 10:00 riprenderanno i test drive della gamma Geely, mentre alle ore 17:00 si terrà la conferenza “Mobilità futura: sfide e opportunità per giovani e imprese, a Bari e nel Mezzogiorno”, un momento di confronto sulle nuove tecnologie, sulle competenze emergenti e sulle prospettive professionali nel mondo automotive.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese, tra cui Francesco Maldarizzi, Presidente di Maldarizzi Automotive, e Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia.

Tra i momenti centrali, la presentazione della ricerca “Competenze e professioni nel settore automotive”, realizzata da Youtrend in collaborazione con Geely Italia, e del progetto AUTOBOTS, sviluppato dal Politecnico di Bari in collaborazione con Maldarizzi Automotive.

Un’iniziativa che conferma l’impegno di Maldarizzi Automotive nel creare connessioni tra formazione e impresa, avvicinando le nuove generazioni alle opportunità di un settore in continua evoluzione.

L’appuntamento è all’Università LUM di Bari, dal 22 al 26 ottobre, per scoprire, guidare e immaginare insieme la mobilità di domani.

Registrazioni per partecipare all’evento Geely Auto Talks del 26 ottobre:

https://shorturl.at/VlMLm

Category: Costume e società