UN ARRESTO PER DROGA AD ARADEO

(Rdl) ________________ Brillante operazione antidroga l’altra sera ad Aradeo degli agenti della Questura di Lecce. Arrestato in flagranza di reato un giovane di 30 anni del paese, con precedenti specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, avendo notato un sospetto via vai di persone dall’abitazione del giovane, hanno deciso una perquisizione. Durante il controllo, calpestando una mattonella vicino un divano, si sono subito accorti che non era saldamente fissata al pavimento. Presumendo che al di sotto potesse essere nascosto materiale di provenienza illecita, hanno, quindi, provato a sollevarla. L’intuito degli investigatori ha trovato effettivamente riscontro, dal momento che sotto alla mattonella è stata scovata una cassaforte, al cui interno era effettivamente custodita della sostanza stupefacente.

Sono stati così trovati e sequestrati 151 graammi di marijuana, 405 grammi lordi di hashish e 19 grammi di cocaina, oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto i domiciliari.

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