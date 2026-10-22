DUE GIOVANI SALENTINI FERMATI E DENUNCIATI PER RICETTAZIONE

(Rdl) _______________ Ieri mattina i Carabinieri di Bagnolo del Salento, in servizio di pattugliamento lungo la provinciale che unisce Palmariggi con Minervino di Lecce, hanno intercettato un’auto utilitaria sospetta. All’esito di accertamenti immediati, è risultata rubata cinque giorni fa. A bordo c’erano due giovani, di 20 e di 39 anni, entrambi con precedenti e residenti in zona, diversi articoli in argenteria e ulteriori oggetti di valore, verosimilmente bottino di furti. Per questo motivo i due sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.

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