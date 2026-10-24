TENTATIVI DI TRUFFE AGLI ANZIANI, UNO STILLICIDIO QUOTIDIANO. IERI SVENTATI DUE CASI, A SANNICOLA E A CARMIANO

(Rdl) __________________ Ancora truffe agli anziani. Ieri i Carabinieri ne hanno sventato due.

Il primo episodio si è consumato nel pomeriggio a Sannicola. Una donna di 36 anni, proveniente dalla Campania, era riuscita con l’inganno a introdursi nell’abitazione di un’anziana di 88 anni, sottraendole con abile raggiro monili in oro per un valore stimato di circa 10.000 euro. Ma la fuga è durata poco. Infatti un Carabiniere in pensione che passava da lì e che aveva notato i movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione, l’ha inseguita e raggiunta, avvisando al tempo stesso i colleghi del Nucleo Operativo di Gallipoli.

La giovane campana è stata arrestata in flagranza di reato con l’accusa di truffa aggravata. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fosse rinchiusa nel carcere di Borgo San Nicola.

Il secondo episodio ieri sera a Carmiano, dove un giovane di 24 anni, di Taranto, spacciandosi per Carabiniere, era riuscito ad entrare nell’abitazione di un anziano di 76 anni e ad impossessarsi di ori e preziosi. Ma la vittima ha capito quello che in realtà stava avvenendo e perciò ha seguito il responsabile della truffa, chiedendo aiuto.

Il giovane è stato raggiunto poco lontano, in un parcheggio e, grazie anche all’intervento di passanti e di agenti della Polizia Locale, bloccato, fino all’arrivo dei Carabinieri, che lo hanno arrestato. In quest’ultimo caso è scattata solo una denuncia a piede libero.





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