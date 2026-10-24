DONNA ARRESTATA PER FURTO

(Rdl) _________________ Questa notte a San Cassiano i Carabinieri di Muro Leccese, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti all’interno di un’area di servizio lungo la statale per Santa Maria di Leuca. L’immediato controllo ha permesso di sorprendere una donna di 48 anni, del posto, che, introdottasi nel gabbiotto dopo averne infranto la vetrata, si era impossessata di 140 euro in contanti, buoni carburante e merce varia tra tergicristalli, profumatori, prodotti per auto e bevande.

E’ stata arrestata in flagranza di reato e, per lo stato di forte alterazione psico-fisica in cui si trovava, portata al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano per le necessarie cure sanitarie.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca