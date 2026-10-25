IL SINDACO ADRIANA POLI BORTONE GLI RINNOVA LA FIDUCIA E TIENE ANDREA GUIDO ASSESSORE NELLA SUA GIUNTA

(g.p.) __________________ Benchè egli stesso avesse annunciato pubblicamente le proprie dimissioni – ed ha fatto bene – subito dopo la sentenza di condanna, e benchè esse fossero state esplicitamente preannunciate dai suoi avvocati, il sindaco Adriana Poli Bortone non ne tiene conto e tiene Andrea Guido al suo posto in giunta.

Lo fa con una dichiarazione inviata ieri sera ai mass media. Eccone il testo:

“Confermo la mia fiducia nell’assessore Guido. La vicenda giudiziaria che riguarda Andrea Guido era già conosciuta quando gli ho conferito la delega assessoriale. La fiducia che gli ho accordato allora, assumendomi la responsabilità di quella scelta, la rinnovo oggi con la stessa convinzione. Prendo atto della sentenza di primo grado, nel pieno rispetto della magistratura e delle sue decisioni. Una pronuncia non definitiva, tuttavia, non esaurisce il percorso di accertamento della verità. Al momento Andrea Guido resta al suo posto. Attenderò le determinazioni della Prefettura in ordine all’eventuale sospensione dall’incarico, alle quali darò eventualmente seguito nel pieno rispetto della legge. La mia fiducia personale e politica nei suoi confronti non viene meno. La mia è una fiducia espressa consapevolmente al momento della nomina e che oggi intendo confermare con altrettanta chiarezza”.

E’ una decisione, quella del sindaco, che lascia perplessi. Certo, fino a sentenza definitiva, Andrea Guido è innocente., e, sia chiaro, ad una persona popolare e ben voluta a Lecce città come lui, tutti augurano che riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti che gli vengono contestati dai giudici. Però la politica segue, o dovrebbe seguire, altre logiche, diverse da quelle della magistratura. Un politico indagato si dimette dalla carica che detiene, e basta, tanto più se rinviato a giudizio e ancora di più se condannato, sia pur in primo grado. E’ una regola non scritta, ma che continua a rimanere nel nostro immaginario collettivo.

Ecco, facciamo due esempi, uno nazionale, e uno regionale, di politici incappati in vicende giudiziarie, uno per schieramento, senza entrare nel merito delle rispettive vicende, in quanto in questa sede superfluo, sfociate nelle dimissioni, pur senza nessuna sentenza di condanna.

L’ex ministro Daniela Santanchè, sia pur in ritardo, si è dimessa, alla fine e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accettato quelle dimissioni, se non le ha proprio, diciamo così, “consigliate”.

L’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci si è dimesso subito e l’allora presidente della Regione Puglia Michele Emiliano le ha subito accettate.

Ecco, c’è bisogno di aggiungere altro?

_____________________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca, Politica