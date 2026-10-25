Unitaly, GRAN FINALE. AL CASTELLO DI CORIGLIANO D’OTRANTO LA SERATA CONCLUSIVA CON ANTONIO AMATO
(Rdl) _____________Tre giorni dedicati al Made in Italy, alle eccellenze produttive e alla solidarietà. La quarta edizione della fiera internazionale si conclude con la musica e l’energia di uno degli artisti più rappresentativi del Salento.
Ultimo giorno della quarta edizione di Unitaly, la fiera internazionale che per tre giorni ha trasformato il Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto in un punto d’incontro tra imprese, artigianato, istituzioni, cultura e opportunità di sviluppo.
A chiudere la manifestazione sarà Antonio Amato, artista profondamente legato alla tradizione musicale salentina, capace di portare sul palco sonorità, identità e suggestioni di una terra che nella musica trova una delle sue espressioni culturali più autentiche.
La sua presenza rappresenta un finale nel segno della cultura e delle radici territoriali, a coronamento di un appuntamento che ha scelto di raccontare il valore del Made in Italy non soltanto attraverso i prodotti e le capacità delle imprese, ma anche attraverso il patrimonio umano, artistico e culturale che rende unico il nostro Paese.
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