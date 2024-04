IL Premio iQdB A LECCE VENERDI’ 5

(s.d.) _______ Torna il Premio iQdB che parte da Lecce ma guarda al di là della Puglia e dell’Italia e il 5 aprile 2024 prenderà corpo con il primo appuntamento pubblico al Museo Faggiano di Lecce in via Ascanio Grandi 56 alle ore 18,30. I premiati di quest’appuntamento sono (nella nostra foto, ndr) Valentina Madonna (cantante e scrittrice), Stefano Minerva (Presidente della Provincia di Lecce), Dott. Cesare Spinelli (Spinelli Caffè), Dott. Filippo Donadeo (imprenditore). Interverranno Grazia Piscopo (Presidente Associazione Horah), Stefano Donno (editore de i Quaderni del Bardo Edizioni e vice presidente Associazione Horah), Paola Scialpi (artista e responsabile del Centro di Ricerca sull’Arte Contemporanea Overeco Academy)

Torna dunque a Lecce il Premio iQdB voluto, realizzato e promosso dalla casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno in collaborazione con l’Associazione Horah di Lecce e Overeco Academy and Workshop di Paola Scialpi. Il riconoscimento vuole essere uno strumento senza scopo di lucro non solo per la valorizzazione del top di categoria negli ambiti dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese, delle arti e dello spettacolo, ma un momento di dialogo e confronto tra il meglio del meglio che ogni settore della società offre ogni giorno con il proprio lavoro con la propria attività. Ma soprattutto riconoscere con il Premio iQdB quanti portano lustro al Salento nel Salento, ma anche fuori i confini regionali, nazionali e internazionali.

“Sono molto lieto di dare il via ad un Riconoscimento – dichiara l’editore Stefano Donno editore de I Quaderni del Bardo Edizioni – che sarà un punto di partenza fondamentale per far conoscere realtà incredibili (partendo dal piccolo artigiano per arrivare alla multinazionale) che con il loro lavoro hanno raggiunto notevoli traguardi puntando sulla qualità, sulle idee innovative, sul marketing strategico, sull’abnegazione verso il prossimo, sulla cultura e l’arte”

“L’obiettivo principale della nostra associazione – dichiara Grazia Piscopo Presidente dell’Associazione Horah – è la Conoscenza come fonte di sapere, e quindi tutte le nostre attività dai corsi di formazione sino agli incontri culturali hanno da sempre avuto questo principio ispiratore. Quando l’editore de I Quaderni del Bardo Edizioni ci ha proposta di collaborare non potevamo non sentirci in perfetta sintonia con questo progetto”

“Offrirò con piacere al Premio iQdb la mia consulenza – sottolinea Paola Scialpi curatrice di Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea – per tutte le candidature riguardanti il settore dell’arte e della critica d’arte mettendo al servizio l’esperienza accumulata in ambito didattico e professionale”

Le candidature aperte ad ogni settore imprenditoriale e della società civile salentino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, possono pervenire specificando il motivo della segnalazione (anche attraverso sitografia, rassegna stampa o invio di curricula) alla mail della casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni iquadernidelbardoed@libero.it

Lo staff della casa editrice in collaborazione con gli associati dell’Associazione Horah e Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea di Paola Scialpi, valuteranno le candidature e in relazione al numero delle segnalazioni per candidato verranno scelti i protagonisti per ogni appuntamento la cui data verrà comunicata tempestivamente

I premiati del 5 aprile 2024 con relative motivazioni

Valentina Madonna. – Artista Poliedrica e Talentuosa.

“ la Dott.ssa Valentina Madonna si Distingue come Soprano Lirico di grande Livello e interprete Sopraffina di Canto Jazz. La Sua Voce Versatile Le permette di spaziare tra diversi generi Musicali trasmettendo a chi la ascolta Emozioni Profonde. Ha pubblicato diversi Album discografici, presentandoli in Rassegne Internazionali e collaborando con Musicisti di Fama come Xavier Girotto e Ceryl Porter. Scrittrice di grande Espresssione ha pubblicato il Romanzo “Capelvenere” e il Giallo mistery ambientato a Lecce “Le Figlie delle Onde”. Con questo Riconoscimento Celebriamo il Talento e la Dedizione di Valentina Madonna Attraverso la Sua Arte, nella Promozione del Salento a Livello Nazionale e Internazionale.”

Stefano Minerva. Presidente della Provincia di Lecce – “Il Dott. Stefano Minerva, Grande interprete di una Politica ad esclusivo Vantaggio per la Comunità, in Qualità anche di Sindaco di Gallipoli, ha Espresso per i Suoi eccezionali Meriti Umani e Professionali, il miglior Contributo, con Iniziative Culturali di alto Profilo, per la Valorizzazione del Patrimonio Storico, Architettonico e Territoriale. Portavoce di Culturali istanze Giovanili, con Abnegazione e Coraggio ha Saputo Valorizzare l’autentica Veracità Salentina.”

Spinelli Caffè. “Nella Ricorrenza del Sessantesimo anno dalla Nascita di “Spinelli Caffè”, Visione Accorta, Appassionata e Futuristica del Fondatore Vincenzo, la Prestigiosa Azienda si è da sempre Distinta per gli Elevati standard Etici e Territoriali, dove Innovazione di Processo, Automazione ed Efficientamento delle Attività produttive, hanno sapientemente prodotto la prima “Fabbrica Intelligente Italiana” completamente Made in Salento. Il Dott. Cesare Spinelli è stato il Sensibile ed Eccellente Promotore di un nuovo Brand ideato per Soddisfare le Innovative esigenze della “Sartorialità” meccanica di Tradizione Spinel. L’infaticabile Lavoro è Virtuoso esempio di Assoluto Amore della Terra Salentina.”

Filippo Donadeo (imprenditore) – “Vero Interprete di Sinergie positive fra le Espressioni della Natura, i Cavalli e gli Esseri Umani. Il Dott. Filippo Donadeo ha saputo Trasformare, Grazie al Suo Instancabile Impegno, la Sua Passione per l’Equitazione in un Impegno Professionale di Vita e in un Benessere per tutti, in un contesto completamente immerso nella Campagna Salentina . Fondando la “DeNiroBootCo”, Prestigiosa Azienda di Calzature e Accessori per l’equitazione, a Esclusivo Marchio Made in Italy,approda negli showroom di Yves Saint Laurant a Parigi e a Los Angeles, portando in USA l’Eco della Amata Terra Salentina.”

