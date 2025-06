UN AMERICANO A VENEZIA AL TRAMONTO DELL’OCCIDENTE. MA JEFF BEZOS L’ANNO SCORSO COLONIZZO’ PURE LECCE

di Giuseppe Puppo _________

Ora il tramonto dell’Occidente, come aveva preconizzato cento anni fa Oswald Spengler, dando la colpa dell’inarrestabile declino al dominio del denaro e della stampa, è compiuto, è diventato notte fonda: basti attualizzare il denaro, con l’alta finanza dell’occulta strategia senza confini, e la stampa, con internet dei social media.

Il matrimonio veneziano fra Jeff Bezos, 61 anni, e Lauren Sanchez, 55 anni, è una americanata di cafonaggine megagalattica, ecco, e basterebbe questo, che poi andare da sposi a Venezia porta pure sfiga, come ben sanno i cultori della cabala.

E’ di una malinconia estrema, vedere la città di Thomas Mann e di Hernest Hemingway, di Lord Byron e di Rainer Maria Rilke, di Ezra Pound e di Giuseppe Berto, diventare un bivacco di manipoli di nani, saltibanchi e ballerine.

Ma c’è di più: è un’inopportuna, quanto vergognosa ostentazione di ricchezza. Quella creata in maniera speculativa dal nulla, con le transazioni finanziarie e i paradisi fiscali; quella alimentata dall’evasione fiscale, dalla parcellizzazione del lavoro e dallo sfruttamento della mano d’opera; quella della così detta ‘beneficenza’ fine a sè stessa che serve, oltre che per non pagare le tasse, per ammantare il tutto di buonismo politically correct tanto, ormai, al tempo stesso, sia radical chic, sia populista, senza soluzione di continuità, con due facce della stessa medaglia.

Se comunque a Venezia, per potersi sposare là, Jeff Bezos ha regalato qualche milionata di dollari, o di euro che calcolar si voglia, in ogni caso spiccioli per lui, a Lecce egli lo scorso anno diede qualche briciola di pane, fatte scivolare dal tavolo della esposizione multimediale organizzata dalla sua Amazon in piazza Sant’Oronzo, affittata per tre giorni,

ll canone? La promessa di costruire a spese di Amazon un parco giochi per bambini in città. Briciole, appunto.

A parte il fatto che di questo promesso parco giochi non se ne è saputo più nulla.

Insomma, Lecce terra di conquista delle multinazionali. Per un pugno di bruciole. E poi pure con una presa per il culo finale.

A riprova del dominio del dio denaro cui si sono arresi sia destra, sia sinistra, per quel che queste due etichette significhino ancora, l’operazione due-giorni-di-affitto-di piazza Sant’Oronzo- occupata dalla Amazon di Jeff Bezos dal 12 al 14 luglio 2024, fu a suo tempo concordata con l’ammistrazione di Carlo Salvemini; fu benedetta in Regione Puglia dall’assessore Alessandro Delli Noci, va beh, e fu realizzata un anno fa dal nuovo sindaco Adriana Poli Bortone.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica