ADDIO A FRANCESCO

(e.l.) _______ Ieri sera, giorno di Pasqua, nei pressi di Salve, sulla statale che collega Gallipoli con Santa Maria di Leuca, c‘è stato un tragico incidente stradale. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

La vittima è Francesco Saranelli, 23 anni, di Presicce Acquarica, cuoco e calciatore dilettante.

Guidava una Audi A6 che, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata ed è finita violentemente in una scarpata.

Lui è morto sul colpo, a casa della gravità delle lesioni riportate nell’impatto.

L’amico, un ragazzo di 20 anni, che viaggiava con lui è stato portato all’ospedale Cardinale Panico di Tricase dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.

Tanti messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici, conoscenti e compaesani.

Category: Cronaca