DUE ANNI FA L’OMICIDIO DI CASTRI’, QUESTA MATTINA QUATTRO DURE CONDANNE

(e.l.) ______ E’ arrivato a sentenza in primo grado il processo per l’omicidio di Donato Montinaro (nella foto), 76 anni, avvenuto a Castrì l’11 giugno 2022, una rapina in casa finita male, come ricostrito neldibattimento.

Questa mattina la Corte d’Assise di Lecce, Pietro Baffa presidente, come richiesto dal pm Erika Masetti, ha inflitto tre ergastoli e una condanna a 27 anni nei confronti dei quattro imputati, accusati di omicidio aggravato e rapina aggravata.

Ergastolo per Patrizia Piccinni, 49 anni di Alessano; per Angela Martella, 59 anni di Salve, e per Emanuele Forte, 32 anni di Corsano; 27 anni per Antonio Esposito, 40 anni, di Corsano, al quale sono state concesse le attenuanti generiche in quanto l’unico “ad aver collaborato all’accertamento della verità e ad aver mostrato un reale pentimento”, come detto dal pm nella sua requisitoria. ______

