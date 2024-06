MULTE RECORD, AUTOMOBILISTI USATI COME BANCOMAT, A GALATINA IL PRIMATO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Cristian Marchello, responsabile della Sede di Lecce del Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, il sidaco di Galatina Fabio Vergine). ______

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, il totale delle multe incassate dai Comuni salentini nel 2023 ha superato i 24 milioni di euro (€24.258.717,86) a cui bisogna ancora aggiungere oltre 785 mila euro riguardanti le multe riscosse dalla Provincia, per un incasso complessivo che in un solo anno ha superato i 25 milioni di euro.

Nel 2023 gli introiti da multe stradali sono aumentati di circa 2 milioni di euro rispetto al 2022 e di quasi 8 milioni rispetto al 2021, quando l’incasso congiunto di Comuni e Provincia era stato di circa 17,5 milioni di euro. Un dato che conferma l’inequivocabile tendenza dei Comuni salentini ad utilizzare lo strumento della multa per le violazioni al codice della strada come fonte di finanziamento.

Ad aggiudicarsi la palma d’oro nel 2023 è il Comune di Galatina, capace di incassare in un solo anno la mirabolante cifra di oltre 5 milioni (€5.070.911,91) a fronte di appena 164 mila euro riscossi nel 2022. Un aumento che in termini percentuali si attesta a +2900%.

L’incasso è stato quasi interamente assicurato dall’autovelox installato sulla S.S. 101 Gallipoli-Lecce che da solo ha fruttato oltre 4,7 milioni. Autovelox che tuttavia risulta particolarmente costoso, dal momento che l’amministrazione comunale dichiara di avere speso quasi 2,6 milioni tra “Servizi di gestione della procedura sanzionatoria delle infrazioni” (€1.570.316,01) e “Spese notifica verbali infrazioni” (€1.019.617,57). L’amministrazione galatinese dichiara poi di avere impiegato circa 2,2 milioni di euro per interventi di

manutenzione delle infrastrutture stradali con una percentuale di realizzazione delle opere che, a detta della stessa amministrazione, sarebbe del 100%.

Al secondo posto si colloca il Comune di Lecce che nell’ultimo anno ha riscosso multe per circa 4,7 milioni, quasi 1 milione in meno rispetto al 2022. Un dato comunque destinato ad aumentare, poiché sarebbe prevista nei prossimi mesi la collocazione degli autovelox su entrambe le direzioni di marcia della tangenziale Est.

Al terzo posto Gallipoli, con un incasso di 1,8 milioni ed un aumento di quasi 300 mila euro rispetto all’anno precedente.

Nell’ultimo anno ha beneficiato di un aumento esponenziale degli introiti anche Trepuzzi, passato dai 750 mila euro incassati del 2022 ad oltre 1,8 milioni del 2023 derivanti pressoché interamente dai propri autovelox.

Da segnalare anche la situazione di Ugento e Presicce-Acquarica che, benché non muniti di autovelox, hanno avuto un aumento importante dei propri introiti. Ugento ha registrato incassi per oltre 470 mila euro quasi decuplicandoli rispetto al 2022 quando erano statui riscossi appena 50 mila euro; Presicce-Acquarica nel 2022 aveva incassato circa 59 mila euro mentre nel 2023 quasi 135 mila.

Incassi crollati per il Comune di Melpignano, che in tre anni ha visto ridurre i propri introiti di circa 4 milioni passando dai 5 milioni del 2021 ad appena 1 milione nel 2023. È sostanzialmente l’effetto dello spegnimento dell’autovelox collocato sulla Lecce-Maglie, disposto dal Prefetto e confermato dal TAR che aveva rilevato laconicamente un tasso di incidentalità di appena tre sinistri causati da eccesso di velocità in cinque anni.

Incassi ingenti anche per Cavallino (quasi 1,6 milioni) e Otranto (915 mila euro).

Una menzione anche per i Comuni di Supersano e Tuglie i cui incassi del 2023 (rispettivamente €11.784,76 ed €7.833,39) derivano interamente da autovelox. Delle due l’una: o in questi due Comuni la Polizia Locale è deputata esclusivamente ad utilizzare l’autovelox, senza alcun ulteriore controllo della circolazione stradale; oppure Supersano e Tuglie hanno l’incredibile record di avere automobilisti che rispettano perfettamente tutte le norme del codice della strada tranne quelle sui limiti di velocità. In termini assoluti, i Comuni che nel 2023 hanno registrato i maggiori proventi da multe stradali sono i seguenti:

Galatina € 5.070.911,91

Lecce € 4.725.421,17

Gallipoli € 1.871.168,52

Trepuzzi € 1.865.446,30

Cavallino € 1.584.707,16

Melpignano € 1.087.432,27

Otranto € 915.850,00

Nardò € 868.687,25

Melendugno € 769.453,88

Galatone € 551.504,50

