AL ROLAND GARROS DI PARIGI L’ITALIA DEL TENNIS DA’ SPETTACOLO

(e.v.) ______ Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori (nella foto) , hanno raggiunto la semifinale al Roland Garros. La coppia azzurra ha sconfitto in rimonta, lo statunitense Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury.

E’ incontenibile la gioia di Jasmine Paolini dopo la vittoria su la kazaka Elena Rybakina, Top 5, che avviene sul famoso campo coperto, Philippe Chatrier, dove per Jasmine c’era un tifo da stadio.

È in semifinale.

A completare un pomeriggio perfetto, Errani/Paolini battono Navarro/Shnaider e accedono alla semifinale, dove dovranno vedersela con la coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena-Gabriela Rus.

Questi successi, rendono sempre più fantastica e storica, questa edizione del torneo francese, per il tennis italiano.

Per noi è un Poker d’Assi!

“… Sarebbe stato più bello sconfiggere Djokovic in campo…. Ma è una bellissima pagina, non solo per il tennis, ma per tutto lo sport italiano”. Commenta il grande campione del passato, Nicola Pietrangeli e noi siamo perfettamente d’accordo, ma troppo felici e orgogliosi, per aggiungere altro. ______

