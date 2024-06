NICOLA REFOLO MUORE IN QUEL MARE CHE AVEVA TANTO AMATO

mv_______Nicola Refolo, l’artista, l’insegnante, l’appassionato di pesca subacquea, ma sopratutto l’amico è venuto a mancare nella giornata di oggi. Tanto ci sarebbe da dire rispetto ad uomo che ha amato intensamente il mare e questa sua passione lo ha fatto conoscere in tutta Italia grazie alla sua collaborazione con le più importanti riviste del settore, ma questa stessa passione oggi ce lo ha portato via. Tanto c’è da dire ma in questo momento la commozione, il dolore, ci permettono solo di dare un fraterno abbraccio alla sua famiglia.

Il gruppo dei “Mitici” di cui Nicola era uno dei più spiritosi animatori, ha accolto incredulo la notizia, qualcuno all’inizio ha sospettato che si potesse trattare di uno dei tanti scherzi che Nicola con i suoi amici più stretti architettava. Purtroppo stavolta questo brutto scherzo ce lo ha fatto il destino.

Alla moglie, alle due figlie, a tutta la famiglia di Nicola giunga il cordoglio del Direttore editoriale Valerio Melcore, del Direttore responsabile Giuseppe Puppo, e di tutta la Redazione di Leccecronaca.

I funerali avranno luogo martedì mattina alle ore 10:00 nella Chiesa Madre di Trepuzzi.



Category: Costume e società