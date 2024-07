FURTI IN CASE DELLA CITTA’, PRESI DUE PRESUNTI LADRI, SONO LECCESI

(e.l.) _______ Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di due uomino di 60 e di 55 anni, entrambi leccesi, ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione in concorso e ricettazione, unitamente ad un terzo complice, un 50enne anch’egli del luogo, per il quale si è proceduto con una denuncia a piede libero.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai militari della Stazione di Lecce Santa Rosa intraprese per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento avvenuti tutti tra il mese di agosto e dicembre 2023, nel centro storico del capoluogo salentino.

L’attività info-investigativa, condotta dagli uomini dell’Arma attraverso numerosi servizi di osservazione e attività di analisi tecnica, ha consentito di ricostruire quattro colpi nel corso delle quali sono stati asportati oggetti in argento, due violini, diverse anfore in terracotta, orologi, gioielli e piante ornamentali per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

Le indagini hanno permesso inoltre la ricostruzione di un’attività di intermediazione finalizzata a vendere la merce asportata grazie anche all’analisi forense dei dispositivi informatici in uso agli indagati. Parte della stessa, infine, veniva immessa sul mercato attraverso venditori ambulanti di articoli di antiquariato presso cui i militari dell’Arma hanno rinvenuto e restituito ai legittimi proprietari alcune anfore rbate.

Category: Cronaca