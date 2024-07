LA POLEMICA / SI PUO’ FARE? 

(Rdl) ______ Arturo Baglivo, del Movimento 5 Stelle, ha postato su Facebook la seguente nota con relativa documentazione fotografica ______

Oggi ho visto sulle plance adibite appositamente dal comune per la propaganda elettorale suddivise tra tutti gli schieramenti politici (e solo per quello scopo a norma di legge) spuntare decine di manifesti in cui la nuova Sindaca di Lecce ringrazia lecce immagino per la sua elezione.

Penso che lei non lo sappia nemmeno di quelle affissioni, perchè non posso immaginare che abbia dato il suo placet all’affisione di quei manifesti chiaramenti abusivi.

Mi chiedo se vuoi lecitamente ringraziare i tuoi elettori non è giusto rivolgersi agli spazi pubblicitari regolamentati, ce ne sono tantissimi comunali gestiti dalla DOGRE, per affiggere i tuoi manifesti e pagando i giusti dovuti oneri pubblicitari?

Immagino già il mio amico (si è così) Gianpaolo Scorrano se fosse successo durante il nostro mandato in commissione controllo avremmo certamente convocato una commissione per farci dare chiarimenti, magari è lecito farlo e non lo sappiamo!

Allora lo chiedo alla nostra Sindaca: Adriana Poli Bortone si può fare? Se si mi da qualche giorno di tempo per fare anche io dei manifesti di ringraziamento per #lecce, perchè comunque sia andata è nel mio cuore?

Category: Cronaca, Politica