INFORMAZIONI DELLA SGM

Dal 6 al 13 luglio si viaggia gratis sulle linee del trasporto pubblico cittadino.

“Saldi in bus”, questo il nome dell’iniziativa voluta da Comune di Lecce e Sgm, prevede, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi in città, la possibilità di viaggiare gratuitamente su tutte le linee urbane e suburbane del TPL, durante tutto l’arco della giornata in cui è attivo il servizio.

L’obiettivo è quello di incentivare, ancora una volta, l’uso del trasporto pubblico, offrendo a tutti la possibilità di spostarsi in città (località marine comprese) con maggiore comodità, per dedicarsi allo shopping e senza altri costi aggiuntivi. L’iniziativa è un invito a vivere la città in modo più sostenibile e conveniente, contribuendo alla riduzione del traffico cittadino e, di conseguenza, dell’inquinamento atmosferico.

Sgm, società pubblica del Comune di Lecce, è fortemente impegnata nella promozione di soluzioni di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini leccesi. “Saldi in bus” rappresenta un passo significativo verso questo obiettivo, offrendo un’alternativa ecologica e gratuita per muoversi in città.

Tutti gli orari e le linee del trasporto pubblico urbano sono disponibili sul sito www.sgmlecce.it.

