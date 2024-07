CAPRARICA: CORTI IN TAVOLA 20 E 21 LUGLIO

https://www.facebook.com/watch/?v=800331748865284&rdid=DUmVknna7jYwI7JV

Corti in tavola anche quest’anno si svolgerà nei luoghi che hanno visto protagoniste le passate edizioni, le antiche Corti tipiche del Comune di Caprarica di Lecce, che una volta erano luoghi di condivisione, festa e di chiacchiericcio.

Musica, poesia, artigianato e cinema accompagneranno nelle piazze e nelle corti il percorso enogastronomico

Il Sindaco di Caprarica invita tutti a Corti in Tavola per il 20 e 21 Luglio con queste parole: “Corti in Tavola non è una sagra, ma una festa speciale dove tradizione, innovazione e comunità si mescolano. È soprattutto un inno al coraggio, di fare cose nuove, di cambiare, di provarci e credere nel futuro della nostra terra”.

