LA “Danza Notturna” DI ELIANA

È uscito il nuovo singolo “Danza Notturna” di ELIANA, disponibile su tutte le piattaforme streaming e radio.



Danza Notturna è un brano dance pop caratterizzato da influenze urban. La canzone vuole raccontare in modo leggero quello che il destino può creare, come un bellissimo e brusco incontro, causato da un bicchiere di vino versato sulla maglietta di un’altra persona.

Il tutto esplode nel ritornello in cui la notte la fa da padrone, illuminandosi come un neon sul quale danzano musica e falene. La voce è l’elemento principale, accostata a chitarra e synth creano questa atmosfera.

Il brano è stato prodotto da Eclypxe (Alessandro Tafuro) giovane producer salentino, tra gli autori, oltre la stessa cantautrice, presenziano Mattia Toraldo, Sonia Pitiddu e Giuseppe Fiorante, chitarre del brano registrate da quest’ultimo. Mix e master sono stati affidati a Coffee music (Luca Cordero).

La canzone è stata distribuita attraverso Ingrooves per Universal Music Italia, grazie al sostegno di Mendaki Publishing ed Orangle Records.

Eliana Durante, in arte ELIANA, è una giovane cantautrice salentina a cui appartengono sonorità che spaziano tra l’indie, l’urban ed il pop. Accompagnata dalla chitarra, propone la sua musica in varie città come artista di strada, in particolare nella sua città di provenienza, Lecce.

Nel 2021 pubblica il primo inedito “Insieme è più semplice” per la compilation “Arnia Pop” prodotta e distribuita da Rusty Records. Il 19 Maggio 2022, è il momento del suo primo singolo: “controsenso” distribuito da Maionese Project, contenitore musicale di artisti emergenti per Matilde dischi. Successivamente due singoli pubblicati da artista indipendente, a distanza di un anno, sono rispettivamente “Baci in tasca” ed “Irrazionale”.

Il 15 Marzo 2024 esce il singolo “Comfort Zone”, un nuovo punto di partenza per la cantautrice, distribuito da Orchard per Sony Music, grazie al sostegno di Mendaki Publishing ed Orangle Records.

“Danza Notturna” è la sua ultima pubblicazione, un brano che offre ancora più sfaccettature.

