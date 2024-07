DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 18 luglio 2023.

San Calogero e San Federico.

La nostra amica Elisabetta Faggiano festeggia il suo compleanno: auguri!

18 luglio 1997. Viene sviluppato, grazie all’americano Dave Winer, il software che darà vita ai blog, oggi forma diffusissima di comunicazione multimediale.

Il primo volume del Mein Kampf, intitolato “Resoconto” fu pubblicato il 18 luglio del 1925. Nel Mein Kampf (La mia battaglia) Adolf Hitler espone il suo pensiero politico e il programma che doveva essere seguito dal partito nazista sotto forma di autobiografia. La stesura del saggio ebbe inizio durante il periodo di prigionia nel carcere di Landsberg am Lech, in cui egli fu rinchiuso, in seguito ad una condanna per il tentato colpo di stato di Monaco del 9 novembre 1923.

I primi capitoli del libro vennero dettati da Hitler ad uno dei suoi più fedeli collaboratori, Rudolf Hess. Nel 1930 il prezzo del saggio era di 12 reichsmark ed era stampato con un formato di 12 x 18,9 centimetri, lo stesso formato che solitamente veniva adoperato nelle stampe della Bibbia. La prima stampa italiana del Mein Kampf avvenne, per volontà di Mussolini, ad opera della casa editrice Bompiani nel 1934.

Proverbio salentino: LA PIGNATA UARDATA NU BOLLE MAI

La pentola guardata non bolle mai.

Il tempo si dilata quando attendiamo con ansia qualcosa, lo sanno bene gli innamorati a cui pochi minuti di ritardo dell’amato sembrano un’eternità.

Dato che l’uomo percepisce il trascorrere in modo non corretto, quando la sua attenzione è tutta concentrata su una determinata situazione, oppure si trova in una situazione di pericolo o di stress, ha la sensazione che sia che il tempo sia di gran lunga maggiore di quello effettivamente trascorso.

