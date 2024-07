“A Gallipoli vigili e caos”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione Sportello dei diritti, ci manda il seguente comunicato _______

Gallipoli: nonostante i parcheggi liberi (inutilizzabili), vigili e caos. Lo “Sportello dei Diritti”: “intervenire immediatamente per salvare una stagione e rilanciare il turismo”

Auto in coda, vigili urbani che fanno multe e gente esasperata a cercare un parcheggio perché non c’è ancora una soluzione ai tanti spazi liberi di sosta alle spalle della costa e tanti tra coloro che giungono nella zona di Li Foggi a Gallipoli sono costretti a lasciare le proprie auto in parcheggi di fortuna, sulla carreggiata o a grande distanza dagli stabilimenti che hanno scelto per passare le proprie vacanze o una serena – a questo punto si fa per dire – giornata sulle splendide spiagge della zona. Tra questi tanti disabili, anziani e donne con passeggino al seguito e in stato di gravidanza le cui lamentele si stanno diffondendo e corrono anche tra i social. Ed il video appena inoltratoci, la dice tutta sulla situazione surreale che si sta verificando quando stiamo entrando nel clou della stagione balneare.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” urge una soluzione immediata perchè si salvi una stagione e per il rilancio del turismo poiché il permanere di quanto sta accadendo crea solo danni irreparabili all’immagine di una delle perle del Salento.

