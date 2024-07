 ”Il governo impugna la legge regionale pugliese Amati/Lopalco”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Nardò, Rossella Calcagni per conto dell’associazione Colibrì Puglia – Comitato Libertà e Rispetto, ci manda il seuente comunicato (nella foto l’ on. Marcello Gemmato) _______

In data odierna, 20 luglio 2024, apprendiamo con grande soddisfazione dai canali social del Sottosegretario alla Salute On.Marcello Gemmato, che, nel prossimo Consiglio dei Ministri di lunedì 22 luglio ore 17,30, il Governo procederà ad impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge Amati-Lopalco (promotori della proposta di legge) n.22 del 30 maggio 2024 relativa ad assurdi obblighi di certificazione della vaccinazione hpv per i giovani pugliesi dagli 11 ai 25 anni. A fine maggio, già prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia del 3 giugno, il Garante della Privacy ha avviato un’istruttoria per la stessa legge.

Esprimiamo apprezzamento per l’intervento del Governo e auspichiamo che gli stessi consiglieri della Regione Puglia ritirino immediatamente l’ulteriore proposta di legge sugli obblighi delle vaccinazioni pediatriche depositata lo scorso 8 luglio. _______

LA RICERCA nel nostro articolo del 9 luglio scorso

Category: Costume e società, Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo