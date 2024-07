REPORT DEI CARABINIERI, NOVE PERSONE DENUNCIATE PER RISSA A CASALABATE

MALAMOVIDA. A CASALABATE SEGNALATI DAI CARABINIERI 9 SOGGETTI PER RISSA.

Nel corso della serata di ieri, nella marina leccese di Casalabate, i Carabinieri della Stazione di Trepuzzi coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria competente 9 soggetti, di cui 5 di origine nord africana e 4 italiani, perché ritenuti presunti autori di una rissa. Il provvedimento scaturisce a conclusione di una tempestiva ed approfondita attività di indagine condotta nell’immediatezza dagli uomini dell’Arma. Indispensabile per la ricostruzione dell’evento delittuoso e per l’individuazione dei presunti autori, 6 dei quali ancora minorenni, è stato l’esame dei filmati delle telecamere installate nella zona nonché le numerose testimonianze raccolte. Tutto sarebbe nato nel tardo pomeriggio di ieri su un autobus di linea in transito per i comuni di Campi Salentina, Squinzano e Marina di Casalabate, dove, per futili motivi, tra i ragazzi ne è nato un diverbio sfociato poi in una vera e propria rissa appena il pullman è giunto alla fermata in una piazzetta della marina leccese. Nella zuffa i giovani si sono affrontati con l’utilizzo di cinte metalliche e mazze di fortuna recuperate nelle vicinanze della fermata stessa. Ad evitare il peggio è stato l’indispensabile intervento dei militari della locale stazione che, allertati da alcuni passanti, hanno provveduto a sedare la furibonda lite sottoponendo a sequestro tutto il materiale utilizzato nella rissa. Alcuni dei partecipanti hanno riportato lesioni personali tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le cure mediche del caso. In un caso la prognosi è stata di 30 giorni. Massima allerta quindi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce che di fronte a simili episodi di violenza, hanno segnalato i presunti responsabili alle competenti AA.GG. e proposto gli stessi per la misura di prevenzione del “DASPO URBANO” al Questore di Lecce. Si evidenzia che, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone segnalate, sono da ritenersi

