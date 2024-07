DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 24 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 24 luglio 2024.

Santa Cristina.

Auguri a tutte le nostre amiche e a tutte le nostre lettrici che portano questo nome: buon onomastico!

E auguri di buon compleanno all’ avvocato Eliana Torricelli, che a Lecce festeggia il suo compleanno!

Santa Cristina è la patrona di Gallipoli, che, secondo la leggenda, salvò da un’epidemia di peste nel 1866.

In questo giorno di festa gallipolino, la tradizione vieta di fare il bagno a mare. Si dice che oggi Santa Cristina porta la “steddhra”, cioè la stella e che ogni anno si prende un giovane, annegato dopo essersi tuffato in mare.

Di luglio è ricca la terra e povero il mare. Trovate il tempo per dedicarvi a conservare i vostri prodotti in vaso: potrete gustare nell’inverno i profumi e i sapori dell’estate e dell’autunno.

Seguite le coltivazioni riparandole dagli eccessi della calura. Controllate gli innesti. Cominciate a preparare il terreno per le coltivazioni autunnali. Proteggete le piante in vaso dall’eccessiva calura, ombreggiando ed irrigando appena è necessario. Fate attenzione ad infestanti e parassiti. Spuntate le siepi e i rami delle piante ornamentali che hanno esaurito la fioritura. Seminate viole, violacciocche, myosotis, primule. Eseguite i regolari sfalci e le innaffiature al tappeto erboso.

Come oggi, nel 1998 debutta nelle sale il celebre film diretto da Steven Spielberg “Salvate il soldato Ryan“, con protagonisti Tom Hanks e Matt Damon. La vicenda narra delle operazioni condotte durante lo sbarco in Normandia per riportare in patria il soldato Ryan, unico superstite di quattro fratelli tutti caduti in battaglia. Il film, ricco di effetti speciali, ha vinto cinque premi Oscar e ispirato il videogioco Medal of Honor.

Proverbio salentino: LU FIGGHIU MUTU LA MAMMA LU CAPISCE

Il figlio muto la mamma lo comprende.

La capacità di intuire i desideri e le preoccupazioni del proprio figlio è così grande, che una madre comprende non solo il figlio a cui il buon Dio non ha donato il dono della parola, ma anche il figlio che ha deciso di non parlare, ma i cui pensieri vengono facilmente compresi dalla madre.

Insomma nessuno può comprendere i figli meglio della madre.

