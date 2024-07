Mind PER IL REFERENDUM AUTONOMIA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Mind Menti indipendenti ci manda il seguente comunicato _______

Referendum sulle autonomie: inizia la raccolta firme a Lecce.

Giovedì 25 e venerdì 26 luglio dalle 18:30 alle 20:30 presso il Parco del Galateo, si terrà la raccolta firme per indire il referendum abrogativo della riforma delle autonomie regionali.

“Non si tratta di destra o sinistra, anche perché sono quasi tutti coinvolti nelle varie riforme che ci hanno portato a questo punto, si tratta del rischio di imboccare una strada in contromano” sostiene Alberto Siculella, presidente di Mind – Menti Indipendenti.

“La responsabilità e l’autonomia amministrativa non devono essere confuse con la visione politica. Un Paese degno di tale nome deve avere una strategia sinergica ed integrata, facendo delle differenze un valore aggiunto per pianificare uno sviluppo economico ed un progresso sociale uniforme. Ci sono aree del Paese che non godono morfologicamente di caratteristiche utili per infrastrutture e investimenti utili per attrarre imprese.

Così come non possiamo immaginare di annullare un pregresso fatto di investimenti che hanno favorito occupazione, imprese, infrastrutture nel nord italia (e certamente non sempre con modelli virtuosi di gestione). Sebbene da un lato sia auspicabile responsabilizzare le regioni ad una gestione oculata, dall’altra si deve garantire un livello non solo “essenziale” di prestazione ma “equo”, alla luce di miliardi di euro che tanti italiani di qualunque città o più semplicemente fuorisede, generano all’interno di regioni che partono perciò evidentemente avvantaggiate. Le sfide globali hanno una dimensione che nessuna regione italiana, anche dotata di un buon bilancio, può affrontare.”

