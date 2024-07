LECCE: QUALI SONO LE TAPPE IMMANCABILI DI QUESTA ESTATE 2024

Lecce, la perla del Salento, è pronta ad accogliere i visitatori con una stagione estiva ricca di eventi, cultura e bellezze naturali. Conosciuta come la “Firenze del Sud” per il suo inestimabile patrimonio barocco, Lecce offre una miriade di esperienze uniche che spaziano dalla scoperta di monumenti storici alla partecipazione a vivaci festival, senza dimenticare le incantevoli spiagge del litorale salentino. Situata a due passi dal mare, infatti, la città si presta molto alla versatilità ed è pensabile dunque alternare visite turistiche alla scoperta delle meraviglie culinarie e storiche del luogo a passeggiate sulle meravigliose spiagge del litorale adriatico, magari intrattenendosi con il proprio libro preferito o, perché no, con uno dei giochi offerti dalle piattaforme di gioco, accedendo dunque alla possibilità di usufruire dei bonus senza deposito nei casinò online o di qualche altra forma di bonus offerti dalla piattaforma di gioco sulla quale ci si logga. Ecco, dunque, le tappe imperdibili dell’estate 2024 a Lecce.

Meraviglie architettoniche e storiche

Una visita a Lecce non può prescindere dall’ammirare le sue straordinarie opere architettoniche: il centro storico, con il suo dedalo di stradine acciottolate, è un vero museo a cielo aperto. La Basilica di Santa Croce, con la sua facciata riccamente decorata, è uno degli esempi più splendidi del barocco leccese; anche la Piazza del Duomo, dominata dalla maestosa Cattedrale e dal Campanile, offre uno spettacolo mozzafiato, soprattutto al tramonto quando le luci dorate del sole esaltano le pietre secolari. Tra le altre tappe imperdibili, il Castello di Carlo V, che ospita spesso mostre ed eventi culturali, e l’Anfiteatro Romano, situato in Piazza Sant’Oronzo, il cuore pulsante della città: durante l’estate, questa piazza diventa un palcoscenico per concerti, spettacoli e altre manifestazioni che animano le serate leccesi.

Eventi e festival

L’estate leccese è caratterizzata da un ricco calendario di eventi culturali e festival che attirano visitatori da tutto il mondo. Uno degli appuntamenti più attesi è da sempre la Notte della Taranta, che quest’anno si terrà il 24 agosto, un festival dedicato alla musica e alla danza tradizionale salentina che culmina con un grande concerto finale nella vicina Melpignano. La taranta, con i suoi ritmi ipnotici e coinvolgenti, rappresenta un’esperienza autentica e davvero indimenticabile: da non perdere.

La festa di Sant’Oronzo, il santo patrono di Lecce, è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’estate: si tiene dal 24 al 26 agosto e trasforma la città in un grande palco all’aperto. Le celebrazioni includono processioni religiose, spettacoli pirotecnici, concerti e mercatini. Le vie del centro si riempiono di luci e colori, creando un’atmosfera festosa che coinvolge sia i residenti che i turisti.

Tra l’1 e il 7 agosto è in programma il Mercatino del Gusto di Maglie, situato a pochi chilometri da Lecce: un evento imperdibile per gli appassionati di enogastronomia. Il mercatino si snoda per le strade del centro storico e offre degustazioni di vini locali, formaggi, salumi, olio d’oliva e altri prodotti tipici del Salento. Laboratori di cucina e incontri con produttori locali arricchiscono l’esperienza, rendendola un vero viaggio nei sapori del territorio.

Spiagge e natura

Lecce è anche una destinazione perfetta per chi desidera rilassarsi al sole e godere delle acque cristalline dell’Adriatico e dello Ionio: le spiagge più famose, come Torre dell’Orso, Alimini e Punta Prosciutto, sono facilmente raggiungibili dalla città e offrono scenari mozzafiato con sabbia bianca e mare turchese. Questi luoghi sono ideali per trascorrere giornate all’insegna del relax, fare snorkeling o partecipare a escursioni in barca.Per gli amanti della natura, una visita alla Riserva Naturale Le Cesine è d’obbligo: questo parco, gestito dal WWF, è un’oasi di biodiversità dove è possibile fare trekking, birdwatching e scoprire la flora e la fauna locali. Le escursioni guidate, inoltre, permettono di conoscere meglio l’ecosistema della zona e di vivere un’esperienza immersiva nella natura incontaminata del Salento.

Category: Costume e società