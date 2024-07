VADA ALLE OLIMPIADI / PRIMA MEDAGLIA D’ORO, MARTINENGHI COGLIE L’ATTIMO

di Elena Vada ______

Seconda giornata di gare. Vediamo cosa è successo.

Tennis: Djokovic, criticando la Federazione Internazionale che gestisce i quattro Slam, la Coppa Davis e il torneo olimpico, dice che Jannik Sinner, poteva essere sostituito da Matteo Berrettini, che nelle ultime settimane ha continuato a scalare la classifica a suon di vittorie. Siamo d’accordo con lui e non capiamo il sistema adottato.

Eliminate tre azzurre, rimane solo Jasmine Paolini.

Tiro a segno: due bellissime medaglie: Federico Nilo Maldini 23enne di Bologna. Carabiniere. Ha conquistato l’ARGENTO nella gara di pistola 10 metri e, nella stessa finale, il BRONZO è andato a Paolo Monna 26enne di Fasano (Brindisi). Carabiniere.

Volley femminile: le ragazze di Velasco, all’esordio, hanno vinto 3-1 contro la Repubblica Dominicana.

Pallanuoto : il Settebello ha battuto gli Stati Uniti 12-8.

Scherma : Arianna Errigo eliminata ai quarti nel fioretto: “La stoccata era mia. Perdere per un errore arbitrale dispiace, anche se fa parte del mio sport: però forse ho sbagliato io, prima, a farla arrivare fino al 14-14”. Trattiene a stento le lacrime la fiorettista azzurra che puntava all’oro.

Nuoto: Nicolò Martinenghi 25 anni di Varese vince i 100m rana.

Prima medaglia d’ ORO per l’ Italia… e finalmente sentiamo suonare il nostro inno nazionale.

Thomas Ceccon non sbaglia e centra il pass per la finale dei 100m dorso grazie a una vasca di ritorno super. L’azzurro ha chiuso la prima semifinale al primo posto (52″58).

Benedetta Pilato ha centrato il pass per la finale dei 100m rana col settimo tempo.

Canoa slalom K1 : divertentissima gara e, per un po’, abbiamo sperato. Quinto posto per l’italiana Stefanie Horn.

Judo : Odette Giuffrida ha perso la finalina per il bronzo nel Judo 52 kg. Gara sofferta.

Ginnastica Artistica : Spettacolare qualificazione per l’Italia femminile. Le Fate hanno chiuso la sessione al secondo posto, dietro gli USA.

Per quanto riguarda i singoli attrezzi, Alice D’Amato sarà in tre finali di specialità: parallele, trave e corpo libero. Manila Esposito invece in due finali: trave e corpo libero. Entrambe saranno in finale nel concorso generale individuale.

Tom Cruise, sugli spalti, tifava la stratosferica Simone Biles senza pari.

Ma per le nostre Alice e Manila c’è e ci sarà, tutta l’ Italia unita a tifare, applaudire il loro impegno e sforzo. Davvero eccezionali.

Programma del 29/07:

Tiro a segno: finale carabina 10 m femminile e maschile

Equitazione: finale concorso completo a squadre (salto ostacoli)

Tuffi: finale piattaforma 10 m sincro maschile

Mountain Bike: prova maschile cross country

Equitazione : finale concorso individuale (salto ostacoli)

Judo: finali 3°/4° posto -57 kg femminili – finale 1°/2° posto -57 kg femminile

Tiro con l’arco: finale 3°/4° posto evento a squadre maschile – finale 1°/2° posto evento a squadre maschile

Skateboard: finale street maschile

Judo: finali 3°/4° posto -73 kg maschili

finale 1°/2° posto -73 kg maschili

Ginnastica Artistica: finale evento a squadre maschile

Nuoto: finale 400m misti femminili – finale 200 stile libero maschili

Scherma : finale 3°/4° posto sciabola individuale femminile – finale 1°/2° posto sciabola individuale femminile

Scherma: finale 3°/4° posto fioretto individuale maschile – finale 1°/2° posto fioretto individuale femminile

Nuoto: finale 100m dorso maschile finale 100m rana finale 200m stile libero femminili

Medagliere

Giappone (4 ori; 2 argento; 1 bronzo)

Australia (4 ori; 2 argenti; 0 bronzi)

Usa (3 ori; 6 argenti; 3 bronzi)

Francia (3 ori; 3 argenti; 2 bronzi)

Corea (3 ori; 2 argenti; 1 bronzo)

Cina (3 ori; 1 argento; 2 bronzo)

ITALIA (1 oro; 2 argenti; 3 bronzi)

