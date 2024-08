POTENZIATI I SERVIZI ALL’ANAGRAFE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato dell’assessore agli Affari Generali e Organizzazione del Comune di Lecce Laura Calò _______

Ufficio Anagrafe più efficiente con quattro addetti in più. Da oggi, l’’amministrazione comunale di Lecce ha provveduto al ricollocamento di quattro unità del personale per potenziare il servizio degli Uffici Demografici e di Stato civile. Questo, in un’ottica di efficienza della macchina amministrativa e senza alcuna variazione di spesa. Il ricollocamento del personale, infatti, è stato fatto all’interno dello stesso comparto. L’Amministrazione ha voluto, così, andare incontro alle giuste richieste dei cittadini che negli ultimi anni hanno dovuto subire notevolissimi ritardi nell’ottenimento, per esempio, della carta d’identità o di un certificato.

<In questi anni il personale ha lavorato in condizioni veramente difficili – dice l’assessore al ramo, Laura Calò – Per questo lo ringraziamo per i servizi che sono comunque stati garantiti per andare incontro ai cittadini ed a tutte le altre necessità. Dal primo giorno del mio insediamento ho ritenuto opportuno affrontare il grave problema della carenza di personale negli uffici dell’Anagrafe – fa sapere l’assessore – cosa che procurava gravi disagi ai cittadini oltre che difficoltà al personale in servizio. Il ricollocamento di quattro unità, a costo zero per l’amministrazione comunale, consente di garantire servizi efficienti in tempi rapidi, assicurando anche un ambiente di lavoro ottimale all’interno degli uffici, a beneficio di tutta la macchina amministrativa>.

