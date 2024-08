OMICIDIO ORSA KJ1: UNA STRAGE EVITABILE, LA COLLERA DEGLI ANIMALISTI ITALIANI ONLUS

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato _______ Sdegno e rabbia di fronte all’ennesimo atto di barbarie che ha visto la tragica uccisione dell’orsa Kj1, un animale la cui vita poteva e doveva essere salvata.

Alle ore 21.35 di ieri il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato, premeditando di agire sottobanco, l’ennesimo decreto di uccisione dell’orsa Kj1 a cui è seguita l’uccisione di questa mattina.

Il brutale episodio non è solo una manifestazione di incompetenza e indifferenza, ma una chiara dimostrazione di una sistematica mancanza di rispetto e umanità verso le creature che condividono il nostro territorio. L’orsa Kj1 era una femmina adulta di 22 anni, per la quale sono stati accertati 9 parti, con la cadenza di uno ogni 2-3 anni. Era un esemplare risultato responsabile nella sua vita di alcuni danni (68 casi) e ad essa sono state attribuite, tramite analisi genetiche di campioni biologici raccolti in occasione e sul luogo degli eventi, alcune interazioni con l’uomo (pari a 7), tutte avvenute nei mesi estivi (così riporta il decreto di abbattimento disposto dalla Provincia di Trento).

“Il governatore Fugatti sembra essersi trasformato in uno sceriffo da Far West, tutto pistole e distintivo, ma con un’abilità pari a zero nel proteggere la vita. È incredibile come qualcuno possa agire come se fosse il protagonista di un brutto film western, ignorando completamente la realtà e le sue responsabilità. Fugatti è ormai solo un criminale a piede libero, mandante dell’ennesimo omicidio di un essere vivente. Gli chiedo: cosa nascondi nel vivere solo di odio per orsi e lupi? La tua gestione fallimentare politica, grazie alla quale hai uno stipendio d’oro e benefit a spese dei cittadini italiani?” afferma Walter Caporale, presidente di Animalisti Italiani Onlus.



“Non possiamo che domandarci se la carica istituzionale di Fugatti serva davvero a qualcosa o se sia solo un accessorio per coprire la sua incredibile incompetenza e indifferenza verso la vita. I suoi atti, e in particolare l’omicidio evitabile di Kj1, parlano chiaro: è un assassino travestito da amministratore. È ora di mettere fine a questo scempio e di chiedere giustizia!

”Il caso di Kj1 rappresenta un fallimento collettivo, una vergogna che non possiamo e non vogliamo ignorare. Il nostro compito come associazione animalista è di denunciare queste atrocità e chiedere che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo ennesimo crimine evitabile, che evidenzia l’urgenza di una riforma radicale nelle pratiche di protezione animale.Chiediamo con forza che venga avviata un’inchiesta approfondita e che vengano presi seri provvedimenti per garantire che nulla di simile possa ripetersi.

Conclude l’Avv. Francesca Pantanella degli Animalisti Italiani Onlus: “Stiamo valutando denuncia penale nei confronti di Fugatti per la violazione dell’art.544 bis, ossia uccisione non necessitata. Stiamo procedendo con richiesta di accesso agli atti e parere dell’ISPRA. È giunto il momento di fare chiarezza e di fare giustizia per Kj1 e per tutti coloro che non possono parlare“.

