VADA ALLE OLIMPIADI / ALTRE TRE MEDAGLIE, E TANTE POLEMICHE IN PIU’ 

di Elena Vada ______ Sesta giornata di gare. La premier Giorgia Meloni, arrivata mercoledì sera, a Parigi, assiste ad alcune gare delle Olimpiadi: “Vedremo la pallavolo, vedremo le ragazze della ginnastica artistica. Ogni gara è bella, ogni gara è importante, credo che a loro non faccia differenza se tra il pubblico c’è anche la Presidente del Consiglio, oppure no…”, ha detto.

Ha pranzato a Casa Italia con le due medaglie d’oro del nuoto: il ranista Nicolò Martinenghi (che compie oggi 25 anni) e il dorsista Thomas Ceccon.

Macron invece?!

Con il presidente Macron siamo in contatto, lui oggi non è a Parigi, vedremo se riusciamo ad incastrarci.

BOXE : Angela Carini, si è ritirata dopo 46 secondi. Ha scelto di non affrontare il match contro la pugile intersessuale algerina, Imane Khelif. “Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta”.

Le polemiche in merito, non ci appartengono.

CANOA : Giovanni De Gennaro 32enne di Brescia vince la medaglia d’ ORO nella canoa specialità kayak slalom. Gara bellissima, che ha regalato emozioni, fino all’ ultimo secondo.

Una medaglia pregiata, che forse non ci aspettavamo e quindi mille volte più bella.

Pallanuoto : il nostro “settebello” vince.

l’Italia si impone 11-9 ai rigori, dopo l’8-8 dei tempi regolamentari e resta in vetta al girone A

Pallavolo femminile: alla presenza della Premier Meloni le azzurre della pallavolo femminile vincono per 3-0 (29-27, 25-18, 25-19) contro l’Olanda. Con due successi sono già sicure di accedere ai quarti di finale.

BEACH VOLLEY: bellissimo incontro. Con una grandissima prestazione gli azzurri del beach volley, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, hanno battuto 2-0 gli Svedesi Ahman/Hellvig, coppia numero 1 del ranking mondiale e una tra le maggiori favorite alla vittoria della medaglia d’Oro olimpica.

Oro. Stra meritato ORO di Alice Bellandi, 25enne di Brescia, nel judo categoria 78KG. Giorgia Meloni l’ applaude in piedi, poi va sul tatami per dare un abbraccio all’azzurra. A fianco di Meloni il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

Alice, bacia la sua compagna e dice: “lo sport è amore, l’amicizia é amore, i partner sono amore… È un oro pieno di amore”.

GINNASTICA ARTISTICA : le azzurre Manila Esposito e Alice D’Amato hanno gareggiato in questa finale, dopo il bellissimo e storico argento di squadra. Chiudono quattordicesima Manila e quarta Alice, unica italiana a fare un piazzamento così alto (quarto posto a pochissimi centesimi dal bronzo) ad una finale olimpica nel concorso generale.

Simone Biles è medaglia d’oro nel concorso generale: UN FENOMENO. Da che pianeta arriva?

SCHERMA: nel Fioretto femminile a squadre, ci accontentiamo (per modo di dire) di una medaglia d’ ARGENTO. Le fiorettiste sono: la capitana Arianna Errigo 36anni Monza, Alice Volpi 32anni Siena, Martina Favaretto 23anni Camposampiero provincia di Padova, Francesca Palumbo 32anni Potenza.

Le statunitensi vincono, meritatamente, l’oro per la prima volta nella storia.

TENNIS : Lorenzo Musetti batte Zverev (campione olimpico uscente). Novak Djokovic sarà l’avversario di Lorenzo nella semifinale del torneo di tennis.

Anche Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale a Parigi. Un grande risultato per le due azzurre, il sogno continua… Lorenzo,Sara,Jasmine CREDETECI!

Non siamo simpatici ai francesi. I commenti sono sempre sarcastici nei nostri confronti e il tifo CONTRO. Pazienza! Andiamo avanti lo stesso.

Medagliere: siamo ottavi

16 medaglie: 5 oro, 7 argento, 4 bronzo

