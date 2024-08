DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 4 AGOSTO 2024

Buongiorno!

Oggi è dOieica 4 agosto 2023.

San Giovanni Maria Vianney.

Da questo pomeriggio siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Nel 1974, sulla tratta ferroviaria Firenze – Bologna, in prossimità di San Benedetto Val di Sambro, un ordigno a base di “termite” esplode sulla carrozza numero 5 del treno “Italicus”, causando dodici morti e quarantaquattro feriti.

Per la strage dell’Italicus, come per le altre stragi, per motivi di convenienza politica si volle precostituire la tesi secondo cui le bombe non potevano che essere fasciste, per un’imprecisata e per nulla convincente strategia della tensione, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma le indagini condotte a senso unico non diedero i frutti sperati, per cui l’iter processuale si è concluso con l’assoluzione degli imputati.

Proverbio salentino: A GNUTTI GNUTTI SE BACANTANU LE UTTI

A sorso sorso si svuotano le botti.

In poche parole, quando si toglie, anche se poco alla volta, alla fine anche i patrimoni importanti finiscono per essere dilapidati. Ma questo vale anche per le bugie, ripetute, giorno dopo giorno, con sistematicità, alla fine tolgono “svuotano” di qualsiasi credibilità colui che viene fatto oggetto di tali calunnie.

