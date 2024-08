VADA ALLE OLIMPIADI / IL PENULTIMO RECORD DEL MONDO, DEL 1968, LEGGENDARIO, DURO’ VENTITRE’ ANNI. L’ULTIMO, DEL 1991, DURA ANCORA. PER GLI 8,90 DI BOB BEAMON E GLI 8,95 DI MIKE POWELL, MATTIA FURLANI CHIEDE TEMPO

di Elena Vada ______ XI. Iniziamo la giornata, con le note dolenti.

Caso Battocletti: il nostro controricorso è stato respinto nel merito.

Kipyegon e Tsegay, atlete keniane, dei 5000 metri, hanno tenuto una condotta sportiva inappropriata, che avrebbe dovuto prevedere una squalifica – dice Stefano Mei Presidente della Fidal “…fra l’altro in quel caso era un’azione volontaria di entrambe. Secondo me è un brutto precedente…”

Continuano le contestazioni riguardanti l’organizzazione parigina.

Adam Peaty, stella della rana, argento nei 100 metri a Parigi 2024 alle spalle di Nicolò Martinenghi, si unisce al coro degli atleti che hanno criticato il villaggio olimpico, in particolare il cibo. Nella mensa del villaggio, a detta del fuoriclasse inglese, sarebbero stati trovati addirittura “dei vermi” nei piatti di pesce. Il 60% dei pasti è senza carne e un terzo a base vegetale. Dice Peaty: “La narrazione della sostenibilità è stata semplicemente imposta agli atleti – ha proseguito – Voglio la carne, ne ho bisogno per performare ed è quella che mangio a casa. Perché dovrei cambiare?”. “Semplicemente il cibo non è abbastanza buono”, ha concluso.

Neanche sano, aggiungiamo noi.

TUFFI: nel trampolino 3 metri, Lorenzo Marsaglia promosso in semifinali, autore di una gara regolare è settimo con 405.50 punti. Tocci solo ventunesimo.

VELA – NACRA 17: Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti sono sicuri di una medaglia nella classe Nacra 17. La medal race di domani (14.45, vento permettendo), con i punti raddoppiati, deciderà il colore della medaglia, che sarà oro o argento. A Tita e Banti basterà un settimo posto per confermarsi campioni olimpici.

VELA KITE: oggi a Marsiglia, solo due regate per il kite maschile, con Riccardo Pianosi protagonista. L’azzurro, continua a scalare la classifica – ora è quarto con 20 punti.

CANOA: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei avanzano in semifinale nel C2 500. I due azzurri concludono al secondo posto la loro batteria.

CICLISMO PISTA UOMINI: siamo in corsa per il bronzo. Incontreremo la Danimarca.

CICLISMO PISTA DONNE: anche le azzurre sono in pista per una medaglia.

ATLETICA…

SALTO IN LUNGO FEMMINILE: Larissa Iapichino è la prima qualificata alla finale del lungo: la fiorentina ha saltato 6.87 al secondo tentativo, guadagnandosi l’accesso diretto alla finale di giovedì.

SALTO IN LUNGO MASCHILE : Bravissimo Mattia Furlani. Al primo salto aveva già la medaglia in tasca. È partito come un treno, a testa bassa, il 19enne (Fiamme Oro) di Marino, Roma. È BRONZO! Fantastico!

Figlio d’arte. Papà Marcello Furlani (altista da 2,27m nel 1985) mamma Khaty Seck (velocista italiana di origini senegalesi). Mattia è un ragazzo di un’impressionante maturità e quindi promettente carriera. Un successo meritato, a tergo di un serio lavoro:

“È stata una delle migliori gare della mia carriera dal punto di vista della tecnica. Sono contento che questo sia venuto fuori. Sul lato emotivo non ho parole. È la dimostrazione che per i risultati ci vuole tempo, bisogna darlo ai giovani. Sono sicuro che questo processo continuerà, bisogna dare fiducia a tutti i ragazzi della mia età”.

1500m piani: Ottavo posto per l’azzurro (torinese) Pietro Arese, che con 3’30″74 migliora di due secondi il primato italiano.

MARCIA A SQUADRE: Massimo Stano e Antonella Palmisano formeranno l’unica coppia italiana che domani mattina (partenza ore 7,30 dal Trocadero) disputerà l’attesa gara a squadre mista di marcia sulla distanza della maratona. L’evento debutta ai Giochi olimpici in sostituzione della 50 km.

SALTO IN ALTO: Gianmarco TAMBERI ci sarà!

Noi con lui. Comunque vada, l’ Italia ringrazia.

PALLAVOLO FEMMINILE:

L’Italia è, per la prima volta nella storia, nelle semifinali del volley femminile. La squadra di Julio Velasco ha vinto, con un secco 3-0 la Serbia campione del mondo, che l’aveva eliminata a Tokyo. Giovedì incontreremo la Turchia, dell’ italiano Daniele Santarelli. Praticamente un derby. Ore 20.

